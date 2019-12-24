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Хоакин Феникс обвинил киноиндустрию в расизме

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На 73-й церемонии вручения премии Британской киноакадемии BAFTA Хоакин Феникс одержал победу в номинации «Лучший актер» за роль в «Джокере». Получив приз, актер решил со сцены напомнить собравшимся о людях, которых награды обходят вниманием, и о расизме в киноиндустрии.

«Для меня огромная честь быть здесь этой ночью, — начал Феникс. — Но я также должен сказать, что испытываю противоречивые чувства, потому что очень многие мои коллеги-актеры, заслуживающие наград, лишены той же привилегии. Мне кажется, это очень четкое послание людям с другим цветом кожи, что здесь им не место. Мне кажется, именно это мы говорим людям, которые внесли огромный вклад в нашу индустрию, столь выгодную для нас».

«Не думаю, что кому-то нужны подачки или приоритетное отношение, хотя именно это мы и делаем каждый год для себя, — продолжает актер. — Думаю, люди просто хотят уважения и признания своих трудов. Это не самодовольное неодобрение, потому что я со стыдом признаю, что сам являюсь частью проблемы».

«Я не сделал всего, что моих силах, чтобы сделать площадки, на которых я работаю, инклюзивными, но, мне кажется, тут ситуация сложнее, чем мультикультурные съемочные площадки. Мы должны прикладывать усилия, чтобы по-настоящему понять систематический расизм. Мне кажется, люди, создавшие, поддерживающие и использующие систему притеснения, обязаны ее снести. Так что это наша задача. Спасибо», — заключил Феникс.

Феникс уже много лет занимается активистской деятельностью. Он выступает против изменений климата и придерживается полностью веганской диеты, которая исключает все продукты животного происхождения. В начале года его арестовали во время акции на ступенях Капитолия, а получив награду Актерской гильдии, Феникс прямо в смокинге отправился на скотобойню, чтобы принять участие в митинге в защиту свиней.

С остальными лауреатами премии BAFTA можно ознакомиться здесь.

Источник: Vulture

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