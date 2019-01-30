Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Дэймон Линделоф готов в будущем вернуться к «Хранителям»

Обсудить0

Общаясь с прессой после вручения премии Гильдии сценаристов, где «Хранители» взяли приз в номинации «Новый сериал», создатель проекта Дэймон Линделоф заявил, что не готов полностью оставить мир супергероев, созданный Аланом Муром. По его словам, сейчас планов на продолжение точно нет, но в будущем второй сезон все-таки сможет состояться.

«Я никогда не хочу окончательно закрывать дверь, потому что, если спустя два-три года у меня появится новая идея, ее будет гораздо сложнее открыть, — говорит Линделоф. — Я бы сказал, что дверь слегка приоткрыта. Кажется, сейчас нет планов сделать больше „Хранителей“».

«Если идея появится, я буду ей рад, идея может быть даже не моей, — продолжает шоураннер. — Я был бы чрезвычайно рад, если бы идея появилась у кого-то другого».

В рамках встречи Ассоциации телевизионных критиков программный директор HBO Кейси Блойс отметил, что существование второго сезона «Хранителей» полностью зависит от Линделофа.

«Если будет второй сезон — отлично; если новый взгляд на мир — отлично; если что-то совершенно другое — я просто доверюсь ему», — признался Блойс.

Действие сериала разворачивается в 2019 году, где Штатами уже 27 лет правит Роберт Редфорд, интернет был убит еще в зародыше, а полиция скрывает свои лица за желтыми масками и ведет войну с радикальным правым культом «Седьмая кавалерия». Все это время продолжают действовать новые борцы с преступностью, на горизонте маячит очередной конец света, а Доктор Манхэттен устал от одиночества на Марсе и решил заглянуть на Землю.

Источник: Deadline

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

Тизер сериалов Marvel для Disney+: Вселенная расширяется

Тизер сериалов Marvel для Disney+: Вселенная расширяется

Сегодня, 08:588
Тизер сериала «Заговор против Америки»: Альтернативная история США

Тизер сериала «Заговор против Америки»: Альтернативная история США

31 января0
Оуэн Уилсон снимется в сериале Disney+ «Локи»

Оуэн Уилсон снимется в сериале Disney+ «Локи»

1 февраля6
Юэн Макгрегор прокомментировал перенос сериала об Оби-Ване Кеноби

Юэн Макгрегор прокомментировал перенос сериала об Оби-Ване Кеноби

27 января8

Главное сегодня

«Майор Гром»: Как снимают первый российский кинокомикс

Вчера43
«Майор Гром»: Как снимают первый российский кинокомикс
Хоакин Феникс обвинил киноиндустрию в расизме на вручении премии BAFTA

Хоакин Феникс обвинил киноиндустрию в расизме на вручении премии BAFTA

36 минут назад6
Дэймон Линделоф готов в будущем вернуться к «Хранителям»

Дэймон Линделоф готов в будущем вернуться к «Хранителям»

час назад1
Как снят «1917» и в чем секрет бесконечного кадра
Как это смотреть

ВидеоКак снят «1917» и в чем секрет бесконечного кадра

1 февраля18
Как готовили «Американский пирог»: Глава из книги «Лучший год в истории кино»
Книги

Как готовили «Американский пирог»: Глава из книги «Лучший год в истории кино»

Вчера19
Что смотреть в 2020 году: 35 самых интересных фильмов на стриминг-сервисах
Выбор редакции

Что смотреть в 2020 году: 35 самых интересных фильмов на стриминг-сервисах

30 января19
Тизер фильма «Не время умирать»: Опасные трюки и хладнокровный Бонд

Тизер фильма «Не время умирать»: Опасные трюки и хладнокровный Бонд

час назад4
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании