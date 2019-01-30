Дэймон Линделоф готов в будущем вернуться к «Хранителям»

Общаясь с прессой после вручения премии Гильдии сценаристов, где «Хранители» взяли приз в номинации «Новый сериал», создатель проекта Дэймон Линделоф заявил, что не готов полностью оставить мир супергероев, созданный Аланом Муром. По его словам, сейчас планов на продолжение точно нет, но в будущем второй сезон все-таки сможет состояться.

«Я никогда не хочу окончательно закрывать дверь, потому что, если спустя два-три года у меня появится новая идея, ее будет гораздо сложнее открыть, — говорит Линделоф. — Я бы сказал, что дверь слегка приоткрыта. Кажется, сейчас нет планов сделать больше „Хранителей“».

«Если идея появится, я буду ей рад, идея может быть даже не моей, — продолжает шоураннер. — Я был бы чрезвычайно рад, если бы идея появилась у кого-то другого».

В рамках встречи Ассоциации телевизионных критиков программный директор HBO Кейси Блойс отметил, что существование второго сезона «Хранителей» полностью зависит от Линделофа.

«Если будет второй сезон — отлично; если новый взгляд на мир — отлично; если что-то совершенно другое — я просто доверюсь ему», — признался Блойс.

Действие сериала разворачивается в 2019 году, где Штатами уже 27 лет правит Роберт Редфорд, интернет был убит еще в зародыше, а полиция скрывает свои лица за желтыми масками и ведет войну с радикальным правым культом «Седьмая кавалерия». Все это время продолжают действовать новые борцы с преступностью, на горизонте маячит очередной конец света, а Доктор Манхэттен устал от одиночества на Марсе и решил заглянуть на Землю.

Источник: Deadline

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