Тизер фильма «Не время умирать»: Опасные трюки и хладнокровный Бонд

«25-й фильм изменит все», — утверждает новый 30-секундный ролик картины о Джеймсе Бонде «Не время умирать», который студия Universal выпустила во время Супербоула-2020. Зрителей ждет полноценное завершение истории Бонда в исполнении Дэниэла Крэйга, а на экране столкнутся прошлое, настоящее и будущее британского супершпиона.

В 25-м фильме Бонд временно оставил службу и отправился наслаждаться жизнью на Ямайке. Отпуск прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею по имени Сафин.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.