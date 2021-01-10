Билл Мюррей вернулся в «День сурка» в рекламе Jeep

В воскресенье, 2 февраля, в Пенсильвании прошел День сурка, определяющий, когда придет весна, а вечером того же дня во Флориде состоялся Супербоул-2020 — решающая игра Национальной футбольной лиги США, победителем которой вышла команда «Канзас-Сити». Производители автомобилей Jeep решили воспользоваться этим совпадением и выпустили для Супербоула рекламный ролик, в котором Билл Мюррей возвращается в фильм «День сурка».

Мюррей вновь играет Фила Коннорса, который снова просыпается отеле в пенсильванском городке Панксатони и с ужасом обнаруживает, что опять застрял во временной петле. Но в этот раз в городе появился ярко-красный Jeep Gladiator. Фил похищает сурка, угоняет машину и начинает развлекаться. Теперь Фил каждое утро радостно вскакивает, чтобы отправиться с сурком на очередное приключение.

«День сурка», шестой совместный фильм Харольда Рэмиса и Мюррея, по праву считается одной из лучших комедий в истории кинематографа. В 1994 году картина получила премию BAFTA за лучший сценарий, а впоследствии была включена в Национальный реестр фильмов США. Концепция временной петли, построения героем идеального дня и морального преображения героя стали хорошей иллюстрацией для многих религиозных доктрин, философов и даже используются в психологии и экономике.

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