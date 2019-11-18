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Тизер сериалов Marvel для Disney+: Вселенная расширяется

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Во время Супербоула студия Disney представила общий тизер трех первых телевизионных проектов вселенной Marvel — «Сокол и Зимний Солдат», «Ванда/Вижн» и «Локи». В 30-секундном ролике демонстрируются первые кадры из будущих проектов: Сокол тренируется со щитом, Агент США наслаждается народной любовью, Алая Ведьма и Вижн попали в странный ситком, а Локи угрожает спалить все дотла.

Сюжеты трех сериалов не раскрываются. В «Соколе и Зимнем Солдате» Сэм Уилсон (Сокол) примерит костюм нового Капитана Америка и попытается справиться с миссией, возложенной на него Стивом Роджерсом. Баки (Зимний Солдат), в свою очередь, готов стать частью общества и поближе познакомиться со всем, что предлагает современный мир. Героем «Локи» станет бог-обманщик из «Мстителей» 2012 года. В результате действий Железного человека, Капитана Америка и Человека-муравья во время хрононалета в «Мстители: Финал» Локи получил Тессеракт и смог сбежать. Получив свободу, Локи отправился в путешествие по человеческой истории, влияя на исход важных событий. О «Ванде/Вижне» известно лишь, что проект расскажет, как Алая Ведьма пытается совладать со своими способностями и воскресить возлюбленного.

Релиза «Сокола и Зимнего Солдата» и «Ванды/Вижна» ожидается в 2020 году, а «Локи» увидит свет в 2021-м.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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