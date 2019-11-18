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Оуэн Уилсон снимется в сериале Disney+ «Локи»

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Оуэн Уилсон («Марли и я», «Полночь в Париже») присоединится к актерскому составу мини-сериала Disney+ «Локи», сообщает ComicBook.com. Кого сыграет актер не сообщается. Известно лишь, что в проекте ему досталась ключевая роль.

Сюжет мини-сериала не раскрывается. Известно лишь, что героем проекта станет Локи из «Мстителей» 2012 года. В результате действий Железного человека, Капитана Америка и Человека-муравья во время хрононалета в «Мстители: Финал» Локи получил Тессеракт и смог сбежать. Получив свободу, Локи отправился в путешествие по человеческой истории, влияя на исход важных событий.

По слухам, в конечном итоге Локи вернется в киновселенную Marvel и появится в фильме Тайки Вайтити «Тор: Любовь и гром». С собой Локи принесет молот Мьёльнир, благодаря чему Джейн Фостер станет новым Тором.

Том Хиддлстон вернется в роли Локи. Старт съемок сериала запланирован на 2020 год, а релиз ожидается весной 2021-го. Кейт Херрон («Половое воспитание») займет режиссерское кресло проекта.

Источник: ComicBook.com

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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