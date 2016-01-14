Оригинальный трейлер:

С момента запуска в 2001 году франшиза «Форсаж» успела измениться практически до неузнаваемости. Остались в далеком прошлом истории об уличных гонках и кражах видеомагнитофонов. Теперь в центре сюжета — безумный, забористый экшен и миссии по спасению мира. Новый фильм не намерен снижать обороты и на полной скорости мчится в яркое будущее с быстрыми машинами, мускулистыми мужиками, красивыми женщинами и, что самое главное, семьей.

Сюжет «Форсажа 9» не раскрывается. В новой части вернутся знакомые герои Вина Дизеля, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джорданы Брюстер, Тайриза Гибсона, Лудакриса, появятся новые персонажи в исполнении Майкла Рукера, Джона Сины и Анны Савай. Шарлиз Терон вновь сыграет кибертеррористку Сайфер, а Хелен Миррен в очередной раз исполнит роль Магдалены Шоу, матери Декарда (Джейсон Стэйтем), Оуэна (Люк Эванс) и Хэтти (Ванесса Кирби).

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