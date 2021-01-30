Берлинале отменил премию имени Альфреда Бауэра из-за его связей с нацистами

Руководство Берлинского фестиваля приняло решение приостановить вручение премии имени Альфреда Бауэра, первого директора киносмотра, занимавшего пост с 1951-го по 1976-й. Это было сделано в связи с расследованием журналистки и кинокритика Катьи Никодемус для издания Die Zeit, в ходе которого выяснилось, что Бауэр с 1942 года занимал руководящий пост в созданной Йозефом Геббельсом дирекции кино Третьего рейха.

О связи Бауэра с рейхом было известно до этого. Однако Никодемус обнаружила в архивах прямые доказательства, что он был активным членом партии и занимал в ней высокое положение. Во главе ведомства Бауэр занимался отбором режиссеров и актеров для проектов, важных для рейха. В частности, он решал, кого освободить от военной службы, а кто должен отправиться на фронт. По окончании Второй мировой войны Бауэр пытался скрыть причастность к дирекции кино и Геббельсу.

Премия его имени появилась после смерти Бауэра в 1986 году. Ее вручали картинам, «открывающим новые пути в киноискусстве». Первой награду в 1987-м получила картина Леоса Каракса «Дурная кровь». В 1989 году «Серебряного медведя» имени Бауэра удостоилась лента советского режиссера Вадима Абдрашитова «Слуга», в 1990-м — «Караул» Александра Рогожкина, в 1992-м — «Бесконечность» Марлена Хуциева. В общей сложности награду вручили 30 фильмам.

Представители фестиваля отметили, что материал Никодемус выставил Бауэра в новом свете, в связи с чем они намерены внимательно изучить историю Берлинале.

Юбилейный, 70-й Берлинский кинофестиваль в 2020 году пройдет с 20 февраля по 1 марта.

Источник: Variety