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Видео о съемках «Тихого места 2»: Бесшумный апокалипсис Джона Красински

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«На вопросы будут даны ответы», — утверждает ролик о создании сиквела «Тихого места». Судя по всему, вопросы касаются в первую очередь прошлого и будущего постапокалиптического мира, пережившего вторжение хищных пришельцев. Режиссер Джон Красински планирует показать, как человечество впервые столкнулось с монстрами, охотящимися по звуку, и как люди научились выживать, когда малейший случайный звук может стать последним.

К готовящемуся Супербоулу студия Paramount также выпустила 30-секундный ролик с новыми кадрами.

В «Тихом месте 2» семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, но быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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