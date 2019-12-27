6 лучших трейлеров недели: «Смертельная битва», «Глотай» и «Чужак»

«Глотай»

Как известно, и это широко используется, лучший персонаж для хоррора — женщина. Желательно со странностями и в трудной ситуации. Со стороны кажется, что у героини нет никаких проблем (удачное замужество, обеспеченная жизнь), но, когда она беременеет, муж и свекровь окружают ее удушающей заботой. На нервной почве девушка начинает глотать всякие предметы, в том числе и опасные.

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«Дальше некуда»

В свое время Джону Туртурро настолько понравился Хесус Квинтана, его второстепенный персонаж в «Большом Лебовски», что спустя несколько лет он решил снять о нем отдельный фильм. В итоге на свет появилась безумная картина о боулинге, сексе и преступлениях, в которой Туртурро в компании ярких актеров пускается в опасную авантюру.

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«Заговор против Америки»

Адаптация романа Филипа Рота об альтернативной истории Америки времен Второй мировой войны. Привычный ход событий в 1940 году изменила победа Чарльза Линдберга на выборах президента США. Став во главе страны, он договорился с Адольфом Гитлером о невмешательстве в конфликт и начал публично обвинять евреев в попытке втянуть Америку в войну. Его слова привели к новой волне антисемитизма, за последствиями чего с ужасом наблюдает молодой Филип Рот. Сериал будет доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

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«Легенды „Смертельной битвы“: Месть Скорпиона»

Мультфильм по мотивам знаменитой видеоигры «Mortal Kombat». О сюжете ничего не известно, но разумно предположить, что он связан с турниром «Смертельная битва», на котором в рукопашном бою решаются судьбы миров. И, если судить по названию, важную роль в проекте сыграет Скорпион, который намерен кому-то отомстить.

«Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045»

Продолжение, наверное, самого известного широкой публике аниме, теперь и от Netflix. В 2045 году после глобального экономического дефолта бывшие члены 9-го отдела стали наемниками. Теперь они сталкиваются с новой угрозой — постчеловеком, существом с гораздо более высокими показателями интеллекта и физической силы, чем у киборгов. Судя по трейлеру, нас ждет не философская притча с моральными дилеммами главной героини, а просто забористый боевик. Главный художник проекта — наш соотечественник Илья Кувшинов.

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«Чужак»

Участник грядущего Берлинского кинофестиваля, аргентинский триллер о потере связи с реальностью. После неудачной поездки певица и актриса озвучки начинает видеть очень реалистичные неприятные сны. Вскоре нарушение сна начинает отрицательно влиять на ее работу: микрофон записывает не ее голос, а какие-то странные звуки. Женщина уверена, что персонажи из ночных кошмаров пытаются захватить ее тело.

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