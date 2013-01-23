Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Тизер сериала «Заговор против Америки»: Альтернативная история США

Обсудить0

Новый сериал канала HBO «Заговор против Америки» — экранизация одноименного романа Филипа Рота, который рассказывает о жутковатой альтернативной истории США. В отличие от похожего под духу «Человека в высоком замке», настоящие нацисты здесь не захватили страну, но к власти пришел человек, придерживающийся похожих взглядов.

По сюжету сериала знаменитый пилот и приверженец изоляционизма Чарльз Линдберг побеждает на выборах в 1940 году и становится президентом США. С приходом Линдберга к власти в стране расцветает антисемитизм. Президент публично обвиняет евреев в попытке втянуть страну в войну с нацистской Германией и договаривается с Адольфом Гитлером о невмешательстве.

Альтернативная история показана глазами молодого Филипа Рота и его семьи, которые с ужасом наблюдают, как идеология нового президента готовится разрушить их жизнь.

Реальный Чарльз Линдберг был первым человеком, перелетевшим Атлантический океан в одиночку. В предвоенные годы и до вступления США во Вторую мировую войну Линдберг выступал с поддержкой действий нацистской Германии и обращался к евреям США с призывом «не втягивать народ в войну».

«Заговор против Америки» будет доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточку «Буду смотреть».

Обсудить

Смотрите также

Трейлер сериала «Разрабы»: Режиссер «Аннигиляции» гипнотизирует зрителя

Трейлер сериала «Разрабы»: Режиссер «Аннигиляции» гипнотизирует зрителя

10 января2
«Мы чертова Римская империя»: Трейлер четвертого сезона «Фарго»

«Мы чертова Римская империя»: Трейлер четвертого сезона «Фарго»

10 января6
Трейлер «Дау»: Советские эксперименты Ильи Хржановского

Трейлер «Дау»: Советские эксперименты Ильи Хржановского

24 января5
Трейлер фильма «Последнее, чего он хотел»: Энн Хэтэуэй и торговля оружием

Трейлер фильма «Последнее, чего он хотел»: Энн Хэтэуэй и торговля оружием

23 января13

Главное сегодня

Почему нельзя пропустить «Неограненные драгоценности» братьев Сэфди

Вчера6
Почему нельзя пропустить «Неограненные драгоценности» братьев Сэфди
Что смотреть дома: «Содержанки», «Чудотворцы» и «Терминатор: Темные судьбы»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Содержанки», «Чудотворцы» и «Терминатор: Темные судьбы»

Вчера1
Оператор «1917» Роджер Дикинс — о взрывах, тишине и Звягинцеве
Интервью

Оператор «1917» Роджер Дикинс — о взрывах, тишине и Звягинцеве

Вчера7
Берлинале отменил премию имени Альфреда Бауэра из-за его связей с нацистами

Берлинале отменил премию имени Альфреда Бауэра из-за его связей с нацистами

Вчера3
Что смотреть в 2020 году: 35 самых интересных фильмов на стриминг-сервисах
Выбор редакции

Что смотреть в 2020 году: 35 самых интересных фильмов на стриминг-сервисах

30 января16
Фильм недели: «1917» Сэма Мендеса — технически совершенное кино о войне

Фильм недели: «1917» Сэма Мендеса — технически совершенное кино о войне

29 января36
Почему Скайуокеры убивают родителей, а Поттер жертвует собой? Все дело в мифах
Киношкола

Почему Скайуокеры убивают родителей, а Поттер жертвует собой? Все дело в мифах

28 января26
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании