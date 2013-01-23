Тизер сериала «Заговор против Америки»: Альтернативная история США

Новый сериал канала HBO «Заговор против Америки» — экранизация одноименного романа Филипа Рота, который рассказывает о жутковатой альтернативной истории США. В отличие от похожего под духу «Человека в высоком замке», настоящие нацисты здесь не захватили страну, но к власти пришел человек, придерживающийся похожих взглядов.

По сюжету сериала знаменитый пилот и приверженец изоляционизма Чарльз Линдберг побеждает на выборах в 1940 году и становится президентом США. С приходом Линдберга к власти в стране расцветает антисемитизм. Президент публично обвиняет евреев в попытке втянуть страну в войну с нацистской Германией и договаривается с Адольфом Гитлером о невмешательстве.

Альтернативная история показана глазами молодого Филипа Рота и его семьи, которые с ужасом наблюдают, как идеология нового президента готовится разрушить их жизнь.

Реальный Чарльз Линдберг был первым человеком, перелетевшим Атлантический океан в одиночку. В предвоенные годы и до вступления США во Вторую мировую войну Линдберг выступал с поддержкой действий нацистской Германии и обращался к евреям США с призывом «не втягивать народ в войну».

«Заговор против Америки» будет доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

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