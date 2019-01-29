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Рон Ховард снимет фильм о покушении на Фиделя Кастро и еще 8 новостей дня

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Рон Ховард поставит остросюжетную картину «Решала» (The Fixer)

Сюжет картины основан на реальной истории бывшего агента ФБР, которого ЦРУ в разгар холодной войны поставила во главе отряда, состоящего из оперативников разведслужбы и чикагских гангстеров. Их цель — пробраться на Кубу и убить Фиделя Кастро. Тайлер Хисел написал сценарий.

Источник: Deadline

Пенелопа Крус и Антонио Бандерас снимутся в комедии «Официальный конкурс» (Competencia Oficial)

В центре сюжета — два известных актера (Бандерас и Оскар Мартинес), вступившие в конфликт на съемочной площадке картины, финансируемой миллионером с печальной славой. Снимает фильм прославленная, но эксцентричная постановщица в исполнении Крус. Режиссеры — Мариано Кон и Гастон Дюпра.

Источник: Deadline

Кэтрин МакФи и Эдди Сибриан исполнят главные роли в сериале «Деревенский покой» (Country Comfort)

МакФи сыграет певицу кантри Бэйли, которая вынуждена пойти работать няней для пяти детей местного ковбоя. На новом месте она быстро налаживает контакт с буйным семейством и даже находит в них соратников, готовых помочь ей стать звездой музыки. 10-серийный проект разрабатывается для стрим-сервиса Netflix.

Источник: THR

Сесили Стронг снимется в безымянном комедийном сериале

Сюжет проекта вращается вокруг пары, которая в попытке оживить свои отношения отправляется в пеший поход. В пути они находят волшебный городок Шмигадун, в котором все подчиняется правилам мюзиклов из 1940-х. Вскоре герои узнают, что не могут покинуть Шмигадун, пока не встретят свою настоящую любовь. Проект должен выйти на стриминг-платформе Apple TV+.

Источник: Deadline

Джеймс Корден, Сигурни Уивер и Шайа ЛаБаф объявят лауреатов премии «Оскар-2020»

Кроме них, на сцену выйдут Пенелопа Крус, Бини Фелдштейн, Зак Готтзаген, Дайан Китон, Джордж Маккэй, Стив Мартин, Киану Ривз и Майя Рудольф.

Лауреаты «Оскара-2020» будут объявлены в ночь с 9 на 10 февраля.

Дженни Бикс и Пол Фиг спродюсируют псевдодокументальный сериал «Эта страна» (This Country)

Проект основан на одноименном британском сериале. Сюжет вращается вокруг команды документалистов, приехавших в маленький городок изучать жизнь местной молодежи. Так они встречают кузенов Келли и Шраба Маллетов, пытающихся справиться как с типичными проблемами взросления, так и с всепоглощающей провинциальной скукой. Маллеты и их необычное окружение становятся главными героями документального проекта.

Источник: THR

Белла Торн исполнит главную роль в триллере «Невероятное» (The Uncanny)

Действие картины развернется в будущем, где каждому человеку вживляется чип, контролирующий чувства и поведение. Все меняется, когда очередной апдейт разрушает систему, убивая практически все человечество. Пятеро выживших скрываются в бункере и начинают подозревать, что они спаслись неслучайно. Митци Пейроне занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Джулия Дюкорно, Лиза Брюльманн и Изабелла Эклёф поставят эпизоды второго сезона «Дома с прислугой»

Об участии постановщиц в проекте сообщил в Twitter создатель сериала М. Найт Шьямалан. По его словам, они снимут большую часть второго сезона.

Второй сезон «Дома с прислугой» ожидается в 2020 году, но точная дата премьеры не сообщается.

Сара Шахи снимется в сериале Netflix «Сексуальная/жизнь»

Восьмисерийная адаптация романа «44 главы о 4 мужчинах» расскажет, как современные женщины справляются с сексом и отношениями. Главная героиня — мать двоих детей, примерная жена Билли Коннелли, которая отправляется на поиски свободной девушки, которой она была в прошлом. Это неминуемо приводит к конфликту с настоящим. Стэйси Ракейсер напишет сценарий экранизации и выступит шоураннером проекта.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.

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