Полиция Норт-Йоркшира нашла владельца серебряного Кольца Всевластия

29 января на странице полиции британского Норт-Йоркшира в Facebook появилось объявление с просьбой помочь в поисках владельца серебряного кольца с гравировкой на незнакомом языке. Сотрудники полиции не опознали, что на кольце выгравирована цитата из «Властелина колец», и в комментариях моментально появились штуки о Фродо, Голлуме и Сауроне.

«К сожалению, мы не смогли найти владельца кольца и вернуть его ему, — сообщил констебль криминальной полиции Пит Уилсон. — Так как это достаточно уникальное ювелирное изделие, мы надеемся, что кто-то узнает узор и сможет подсказать, кому оно принадлежит. Я уверен, кому-то не хватает его кольца».

Комментаторы под постом радостно принялись делиться цитатами и шутками про «Властелина колец». Одни подсказали, что за фраза выгравирована на кольце, другие предлагали вернуть его истинному владельцу («Саурон Майар, 1 Гондон-Вэй, Мордор, Средиземье»). Шутили, что полиция Норт-Йоркшира могла уничтожить кольцо, но «сердца людей легко поддаются искушению, а кольцо обладало собственной волей».

Один из комментаторов заметил, что если придет парень, явно страдающий от раздвоения личности и постоянно повторяющий «моя прелесть», то ему верить не стоит. Другой предложил найти и передать его Сэмуайзу Гэмджи.

В итоге выяснилось, что владелец кольца — некая Мелони Хобсон. Полицейские Норт-Йоркшира признали, что им стоит освежить в памяти трилогию Питера Джексона.

Студия Amazon сейчас работает над сериалом «Властелин колец» — многосерийной адаптацией произведений Дж. Р. Р. Толкина. Действие проекта развернется в период Второй эпохи, за 3000 лет до событий «Братства кольца». В это время в Средиземье появилось и угасло государство Нуменор, между эльфами и Сауроном шли постоянные войны, было создано Кольцо Всевластья. Сюжет сериала неизвестен.

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