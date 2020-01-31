Находка дня: Тестовые материалы неснятого сериала по «Звездным войнам»

За несколько лет до того, как «Звездные войны» перешли во владение Disney, Джордж Лукас начал разработку сериала, основанного на фантастической франшизе. Действие запланированного проекта под названием «Звездные войны: Подполье» разворачивалось после событий «Мести ситхов», а сюжет вращался вокруг криминального мира Корусанта. В итоге производство проекта прекратили, но в сети обнаружились тестовые материалы, демонстрирующие, каким могло стать «Подполье».

Лукас планировал сделать в районе 100 эпизодов, по одному часу каждый, даже заказал сценарий проекта. Героями сериала должны были стать новые персонажи, обитающие на нижних уровнях Корусанта, где процветает преступность. Сюда редко заглядывают штурмовики новоиспеченной Империи, а всем заправляют криминальные боссы. Сюжет «Подполья» должен был быть связан с игрой «Star Wars 1313», которая также не увидела света.

«Подполье» пришлось закрыть из-за высокой стоимости производства. Лукас хотел, чтобы сериал не уступал по качеству фильмам, и в результате производственный бюджет отдельного эпизода серии был оценен в 50 млн долларов. В 2010 году работу над проектом окончательно прекратили.

Получив права на франшизу Лукаса, студия Disney в конечном счете сделала собственный игровой сериал по «Звездным войнам» — «Мандалорец». Сейчас идут съемки второго сезона, а в разработке находится другой многосерийный проект, героем которого станет Кассиан Андор из «Изгоя-один».

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.