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Расширенная сцена из «Пацанов»: Спасение утопающих с Глубиной

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В сети появилась расширенная версия сцены из сериала «Пацаны», в которой супергерой Глубина (Чейс Кроуфорд) проводит уроки спасения утопающих. В первом сезоне показали небольшой фрагмент сцены, но на самом деле Глубина провел на пирсе много времени. В результате появилось видео, в котором супергерой в типичной для себя манере хвастается своей мускулатурой и шутит, что нельзя совать свой пенис в ротовую полость тренировочной куклы.

В мире сериала «Пацаны» супергерои — часть огромной корпоративной машины. Они продолжают спасать людей, но их больше волнуют сделки с рекламодателями, сборы своих фильмов и рост акций. Они настоящие звезды, ожившие боги, но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев в жизни не самые приятные люди. Бывший оперативник ЦРУ Билли Бутчер намерен показать миру реальных супергероев и собирает для этого собственную команду.

Премьера второго сезона ожидается в 2020 году, но точная дата релиза пока не сообщается.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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