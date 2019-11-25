Гильдия актеров приняла новые правила для съемок секс-сцен

Гильдия киноактеров и Американская федерация деятелей телевидения и радио (SAG-AFTRA) объявили о принятии новых правил и протоколов, призванных предотвратить неподобающее поведение и домогательства на площадке во время работы над секс-сценами. Согласно правилам, на съемках должны регулярно присутствовать координаторы по интимным сценам, которые будут обсуждать с актерами, что они согласны сделать перед камерой.

«Согласно правилам, координаторы по интимным сценам должны встретиться с продюсерами, режиссерами и сценаристами на стадии препродакшена, чтобы установить ожидаемый уровень обнаженности и обговорить подробности изображаемого секса, прописанного в сценарии», — говорится в заявлении главы SAG-AFTRA Гэбриэлль Картерис.

«Эти протоколы и правила помогут нормализовать и поддержать использование в производстве координаторов по интимным сценам, тем самым обеспечивая безопасность членов SAG-AFTRA во время работы», — добавила Картерис.

Основатель Ассоциации профессионалов по интимным сценам Аманда Блюменталь считает, что новые правила очень хорошо описывают обязанности координаторов, одновременно оставаясь достаточно гибкими, чтобы меняться в зависимости от ситуации.

Источник: Independent

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