Билли Айлиш выступит на церемонии вручения премии «Оскар-2020»

Организаторы 92-й церемонии вручения премии «Оскар» объявили в Twitter о специальном музыкальном выступлении Билли Айлиш, которое состоится во время награждения. На данный момент неизвестно, с чем связано выступление певицы.
Как правило, в рамках церемонии исполняются исключительно песни, претендующие на «Оскар» в этом году. Вероятно, Айлиш выступит во время сегмента, посвященного всем, кого кинематограф потерял в 2019 году.
14 января стало известно, что Айлиш напишет и исполнит заглавную песню 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
После этого певица стала пятикратным лауреатом музыкальной премии «Грэмми», одержав победу в номинациях «Запись года», «Песня года», «Альбом года», «Лучший вокальный поп-альбом» и «Лучший новый артист».
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