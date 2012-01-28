Уолтон Гоггинс убьет Мэла Гибсона в комедии «Толстяк» и еще 12 новостей дня

Гибсон сыграет грубого, нетипичного Санта-Клауса, который пытается удержать на плаву загибающийся бизнес. Именно на него точит зуб 12-летний Билли, получивший на Рождество кусок угля. Чтобы отомстить наглому толстяку, Билли нанимает киллера (Гоггинс) убить Санту. Режиссеры — Эшом и Йен Нелмсы.

Источник: Deadline

В продолжении фильма «Лучший стрелок» Том Круз вновь сыграет летчика-аса по прозвищу Мэверик, который оставил высокоскоростные полеты и теперь работает инструктором, обучая молодых пилотов. Вновь сесть за штурвал истребителя его заставляют эксперименты высокопоставленных чиновников, решивших заменить живых пилотов на высокотехнологичные дроны.

Источник: EW

Джейсон Стэйтем и Кевин Харт снимутся в экшен-комедии «Человек из Торонто» (The Man From Toronto)

В центре сюжета находятся двое — величайший киллер в мире, известный как Человек из Торонто, и Тедди, главный неудачник Нью-Йорка. По стечению обстоятельств они оказываются в одном отеле, где Тедди принимают за наемного убийцу. Теперь, чтобы выжить, Тедди и Человек из Торонто должны объединиться. Патрик Хьюз поставит картину.

Источник: Deadline

Трейлер второго сезона сериала «Наркос: Мексика»

Проект вернется на экраны 13 февраля.

Netflix выпустит игровой сериал по мотивам манги «Ван-Пис»

Действие манги Эйитиро Оды разворачивается в мире, населенном пиратами всех цветов и размеров. Когда-то Гол Д. Роджер — король пиратов, добившийся за свою жизнь богатства, славы и власти — спрятал на просторах этого мира загадочное сокровище, которое все называют Ван-Пис. После смерти Роджера множество смельчаков кинулись на поиски этого большого куша, и наступила великая эпоха пиратов. Один из них — милый паренек Манки Д. Луффи, который собирает собственную команду и намерен стать новым королем пиратов. Манга уже экранизировалась как аниме-сериал «Ван-Пис», на данный момент насчитывающий 909 эпизодов. Стивен Маеда напишет сценарий проекта Netflix.

Источник: Deadline

Кадры из фильма «Дальше некуда»

Хесус Квинтана — легендарный боулер и в прошлом самый грозный соперник того самого Лебовски. Выйдя из тюрьмы, в первый же день свободной жизни он воссоединяется с друзьями и снова пускается во все тяжкие. Однако каким бы отчаянным ни было его положение, не стоит забывать, что с Хесусом шутки плохи.

Джоди Фостер поставит драму о краже «Моны Лизы» в 1911 году

Безымянный фильм, основанный на книге Сеймура Рейта «День, когда они украли „Мону Лизу“», расскажет о происшествии, которое стало первой по-настоящему всемирной сенсацией, активно освещаемой прессой и принесло картине Леонардо да Винчи мировую известность. 21 августа 1911 года полотно похитил работник Лувра Винченцо Перуджи. Полиция долгое время не могла найти картину: границы страны закрыли, музейную администрацию уволили. Картину нашли только спустя два года в Италии: Перуджи пытался продать ее директору Галереи Уффици. 4 января 1914 года картина вернулась в Париж.

Источник: Deadline

Ролик мультфильма «Губка Боб в бегах» для Супербоула

Российская премьера мультфильма состоится 28 мая 2020 года.

Слух: Millenium Films выпустит спин-офф «Неудержимых» о герое Джейсона Стэйтема

Проект разрабатывается под названием «Неудержимые: История Кристмаса» (The Expendables: A Christmas Story) и расскажет о сольных приключениях персонажа Стэйтема — Ли Кристмаса. Утверждается, что Сильвестр Сталлоне появится в спин-оффе во второстепенной роли, а режиссерское кресло предлагают Ди Джей Карузо. Сюжет картины не раскрывается.

Источник: Illuminerdi

Триллер ожидается в российских кинотеатрах 5 марта 2020 года.

Роуз Бирн исполнит главную роль в сериале «Физкультура» (Physical)

Действие проекта развернется в районе Южной Калифорнии в 1980-х, где женщина изнывает от непримечательной жизни домохозяйки и брака с нелюбимым человеком. Спасением для нее неожиданно становится аэробика. Энни Уайзман выступит шоураннером сериала.

Источник: Deadline

Постановка стартует в Оперном театре Манчестера с 20 февраля 2020 года.

Amazon заказал производство двух сезонов мультсериала для взрослых «Фэрфакс» (Fairfax)

В центре сюжета — четыре друга, ученики средней школы, ищущие развлечений в районе Фэрфакс-авеню в Лос-Анджелесе. Премьера сериала запланирована на 2021 год.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.