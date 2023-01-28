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Видео дня: Реклама, в которой встречаются Флэш Гордон, Люди в черном и марсиане

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К финальному матчу Супербоула-2020 сеть супермаркетов Walmart выпустила рекламный ролик, в котором разные персонажи фантастики пользуются услугами магазина. В видео появляются герои «ЛЕГО Фильма», прилетают корабли из «Звездного пути» и «Стражей Галактики», а Сэм Дж. Джонс вновь появляется в образе Флэша Гордона из одноименного фильма. Свои покупки забирают также Фрэнк из «Людей в черном», два Билла из «Невероятных приключений Билла и Теда» и марсиане из «Марс атакует!». И только C-3PO с R2-D2 промахнулись и не смогли найти Walmart.

Для предыдущего Супербоула Walmart выпустил рекламу с машинами из фильмов и сериалов — от бэтмобиля и КИТТ из «Рыцаря дорог» до фирменного авто из «Охотников за привидениями» и «ДеЛореана» из «Назад в будущее».

Супербоул — особое событие для американских маркетологов. Миллионы зрителей ежегодно собираются перед экранами телевизоров, чтобы узнать, кто выйдет победителем; миллионы зрителей, которым можно рассказать о своем продукте. Именно поэтому каждый год компании по-крупному вкладываются в создание рекламы для Супербоула. Они привлекают к работе талантливых кинематографистов и зазывают на съемки звезд, чтобы в итоге выпустить интересный и запоминающийся ролик, о котором еще долго будут говорить в сети.

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