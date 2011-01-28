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«Короля Льва» и «Ирландца» наградили за лучшие визуальные эффекты

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В Лос-Анджелесе состоялась 18-я церемония вручения профессиональной премии Общества специалистов по визуальным эффектам (VES). Победителей в 24 категориях отобрали члены VES из Австралии, Германии, Лондона, Лос-Анджелеса, Монреаля, Нью-Йорка, Торонто и других отделений.

Блокбастер студии Disney «Король Лев» одержал победу в трех номинациях и взял главный приз в категории «Лучшие визуальные эффекты в полнометражном фильме». Криминальную драму Мартина Скорсезе «Ирландец» отметили за лучшие дополнительные эффекты и лучший композитинг — совмещение двух изображений, снятых отдельно.

Среди телевизионных проектов лучшими стали сериалы «Мандалорец» и «Очень странные дела».

Скорсезе, который не смог лично присутствовать на церемонии, наградили премией за творческие достижения. Режиссер Роланд Эммерих получил «Награду визионера».

Лауреаты премии:

Лучшие визуальные эффекты в полнометражном фильме — «Король Лев»;

Лучшие дополнительные визуальные эффекты в полнометражном фильме — «Ирландец»;

Лучшие визуальные эффекты в анимационном фильме — «Потерянное звено»;

Лучшие визуальные эффекты в эпизоде сериала — «Мандалорец», серия «Дитя»;

Лучшие дополнительные визуальные эффекты в эпизоде игрового сериала — «Чернобыль», серия «1:23:45»;

Лучший компьютерный персонаж в полнометражном фильме — Алита, «Алита: Боевой ангел»;

Лучший компьютерный персонаж в анимационном фильме — Сьюзан, «Потерянное звено»;

Лучший компьютерный персонаж в эпизоде сериала — монстр, «Очень странные дела»;

Лучшее компьютерное окружение в полнометражном фильме — земли Прайда, «Король Лев»;

Лучшее компьютерное окружение в анимационном фильме — магазин антиквариата, «История игрушек 4»;

Лучшее компьютерное окружение в эпизоде сериала — площадь Красного замка, «Игра престолов»;

Лучшая виртуальная операторская работа — «Король Лев»;

Лучшая модель в игровом или анимационном проекте — «Мандалорец»;

Лучшая работа с эффектами в полнометражном фильме — «Звездные войны: Скайуокер. Восход»;

Лучшая работа с эффектами в анимационном фильме — «Холодное сердце 2»;

Лучшая работа с эффектами в игровом сериале — «Очень странные дела»;

Лучший композитинг в полнометражном фильме — «Ирландец»;

Лучший композитинг в эпизоде игрового сериала — «Игра престолов», серия «Долгая ночь»;

Лучшие практические эффекты в игровом или анимационном проекте — «Темный кристалл: Эпоха сопротивления».

С полным списком лауреатов можно ознакомиться на сайте общества.

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