«Дэдпул» от DC c щепоткой Тарантино: Первая реакция на «Хищных птиц»

С последними проектами студия Warner уверенно прокладывает собственный путь в супергеройском кино. После «Джокера» и «Шазама!» настал черед «Хищных птиц» — фильма, который выглядит как очередной рискованный эксперимент, заметно отличающийся от лент киновселенной Marvel. И если судить по первым отзывам, то попытка добавить в жанр что-то новое обернулась успехом, полным юмора и отлично поставленными драками.

В центре сюжета картины Кэти Янь — бывшая подружка Джокера, Харли Квинн (Марго Робби), которая собирает команду единомышленниц, чтобы разобраться с харизматичным и энергичным криминальным боссом Романом Сайонисом (Юэн Макгрегор) и его подручным Виктором Засом (Крис Мессина). Вместе с Харли сеют хаос, нарушают порядок и радуются жизни Черная Канарейка (Джерни Смоллетт), Охотница (Мэри Элизабет Уинстэд), Рене Монтойа (Рози Перес) и Кассандра Кейн (Элла Джей Баско), у каждой из которых есть свои счеты с Романом.

If you like your violence often and a lot of dirty language you& #39; re gonna love #BirdsofPrey



It feels very DEADPOOLish in that way, but then add Chris Messina chewing every piece of scenery in sight!! pic.twitter.com/h1pR1jseMa & mdash; Jason Guerrasio (@JasonGuerrasio) January 29, 2020 «Если вам нравится постоянное насилие и много ругательств, то вы придете в восторг от „Хищных птиц“. В этом смысле фильм напоминает „Дэдпула“, но добавьте туда Криса Мессину, радостно переигрывающего на каждом шагу!!»

#BirdsofPrey is like if John Wick were run through a crazy funhouse filter and stuffed full of glitter and f-bombs. It& #39; s everything you could ever want from #HarleyQuinn and her badass girl gang. Into this movie completely. 🤘🏻 pic.twitter.com/Y2DZgPYN2Y & mdash; Alisha Grauso (@AlishaGrauso) January 29, 2020 «„Хищные птицы“ — это как если бы „Джона Уика“ пропустили через безумный фильтр комнаты смеха и набили до отказа блестками и матами. В фильме есть все, что вы хотели от Харли Квинн и ее подружек. В полном восторге от фильма».

#BirdsofPrey was amazing, the script is cool, the action scenes are awesome and Cassandra Cain steals every scene, Harley carries the whole movie #AvesdePresa pic.twitter.com/9j14lk3cyX & mdash; Javier X (@JavierX__) January 26, 2020 «„Хищные птицы“ потрясающие, сценарий крутой, экшен-сцены шикарные, Кассандра Кейн затмевает всех, а Харли несет на себе весь фильм».

Birds of Prey is solid. The unpredictable structure keeps the first half moving and the action boosts the rest. Robbie is excellent, as is McGregor. It’s tamer than expected and the basic story can get lost in the complex setups but it works more often than not. #BirdsofPrey pic.twitter.com/H6TxjiudjI & mdash; Germain Lussier (@GermainLussier) January 29, 2020 «„Хищные птицы“ — крепкий фильм. Первая половина оживает за счет непредсказуемой структуры, а остальному помогает экшен. Робби отличная, как и Макгрегор. Фильм мягче, чем ожидалось, а основной сюжет может затеряться за сложными завязками, но чаще работает, чем нет».

Saw #BirdsofPrey this morning! I liked it a lot. The stuff I loved: the action, the tone and just how creative the direction is. Margot Robbie completely sells the incredibly choreographed fight sequences and their gleeful brutality, this whole scene in particular ⬇️⬇️ pic.twitter.com/UBb0FPAa14 & mdash; Terri Schwartz (@Terri_Schwartz) January 29, 2020 «Посмотрела „Хищных птиц“ этим утром. Что мне понравилось: экшен, настроение и общая креативность режиссуры. Марго Робби полностью отдается невероятно поставленным дракам и их радостной жестокости, особенно вот эта сцена».

#BirdsofPrey is a riot — oozing with attitude and some of the most inventive, bone-crunching fight sequences in the superhero genre to date. I went in with low expectations and was pleasantly surprised by how much fun I had. It doesn’t reinvent the wheel, but has style to spare. & mdash; Laura Prudom (@LauInLA) January 29, 2020 «„Хищные птицы“ — штука угарная, которая сочится понтами и самыми изобретательными, костоломными драками в истории супергеройского жанра. Я шла с заниженными ожиданиями и была приятно удивлена, насколько весело было при просмотре. Фильм не изобретает заново колесо, но может похвастаться избытком стиля».

#BirdsOfPrey has terrific action, humor & amp; some of the more memorable characters we’ve seen in a DC movie, but the biggest highlight is Margot Robbie. She is fantabulous as Harley, while also proving that sometimes our most valued relationships are the ones we have w/ good food pic.twitter.com/EDQ3sr5JtL & mdash; Erik Davis (@ErikDavis) January 29, 2020 «В „Хищных птицах“ есть потрясающий экшен, юмор и одни из самых запоминающихся персонажей, которых мы видели в фильмах DC, но главное событие — Марго Робби. Она суперпотрясающая в роли Харли, одновременно доказывает, что порой самые ценные отношения — с хорошей едой».

The stunts on @birdsofpreywb were INSANE! I’m still in shock after just having seen it and can’t wait to watch it again. It’s quirky, action-packed, AND SO FUN!!! GET YOUR TICKETS ASAP! In theaters Feb. 7 #BirdsofPrey #wbpartner https://t.co/yiT50BvRRj pic.twitter.com/nuW8S5iZzN & mdash; Meghan Camarena (@Strawburry17) January 29, 2020 «Трюки в „Хищных птицах“ просто охренительные. До сих пор в шоке после просмотра и не терпится посмотреть еще раз. Это эксцентричный, набитый экшен и очень веселый фильм».

BIRDS OF PREY: Cathy Yan has created a music infused celebration of female badassery. DC continues to take big risks and push boundaries. The perfect Harley Quinn movie. Margot Robbie crushes it. I loved all these ladies & amp; am looking forward to the sequel/spin-off. #BirdsofPrey pic.twitter.com/eRF5FJzahP & mdash; Scott Menzel (@TheOtherScottM) January 29, 2020 «Кэти Янь создала заряженное музыкой чествование женской крутизны. DC продолжает рисковать и раздвигать границы. Идеальный фильм о Харли Квинн. Марго Робби отлично справилась с ролью. В восторге от всех этих женщин и не терпится посмотреть сиквел/спин-офф».

#BirdsofPrey is one word: FUN! A frenetic hyper stylized Harley Quinn comic book come to life (it’s her movie). It’s DC’s Deadpool w/ a dash of Tarantino. COULD NOT get enough of McGregor’s Black Mask; hysterical, eccentric, & amp; deliciously pathetic. A rockin’ kick ass good time! pic.twitter.com/QZ4t95sa7M & mdash; Griffin Schiller (@griffschiller) January 29, 2020 «„Хищные птицы“ одним словом — ВЕСЕЛО! Безумный, гиперстилизованный, оживший комикс о Харли Квинн (это ее фильм). Это „Дэдпул“ от DC c щепоткой Тарантино. В полном восторге от Черной Маски Макгрегора — смешного до колик, эксцентричного, очаровательно жалкого».

#BirdsOfPrey isn& #39; t a Birds of Prey movie so much as it& #39; s a Harley Quinn movie feat. BOP — and that creates issues story-wise & amp; in fleshing out characters — but it& #39; s a hell of a lot of fun. It& #39; s at its best when going full Harley-vision, & amp; Margot Robbie is clearly having a blast. pic.twitter.com/hyF7CpFCmk & mdash; Eric Eisenberg (@eeisenberg) January 29, 2020 «„Хищные птицы“ — это не фильм о Хищных птицах, а скорее, фильм о Харли Квинн с участием Хищных птиц. Из-за этого возникают проблемы с сюжетом и формированием персонажей, но фильм при этом остается невероятно веселым. Лучшие моменты, когда фильм полностью переключается на Харли-видение, и Марго Робби явно отрывалась от души».

Cathy Yan’s #BIRDSOFPREY is a criminally fun celebration of sisterhood, with some of my favourite fight scenes in recent memory. I was grinning from ear to ear the entire thing; making a pub debut with my review soon! pic.twitter.com/QBEgyf6oan & mdash; Millicent Thomas (@MillicentOnFilm) January 29, 2020 «„Хищные птицы“ Кэти Янь — преступно смешное чествование сестринства, с моими самыми любимыми драками за последние годы. Я улыбалась до ушей на протяжении всего фильма».

#BirdsofPrey is a ridiculous and rad superhero film. The fight scenes are phenomenal and the villains are delicious. It shouldn& #39; t have taken this long to get the Birds of Prey on film but it was a lot of fun. & mdash; Jill Pantozzi (@JillPantozzi) January 29, 2020 «„Хищные птицы“ — безбашенное и невероятно крутое супергеройское кино. Сцены драк феноменальны, а злодеи очаровательны. Непонятно, почему потребовалось столько времени, чтобы экранизировать „Хищных птиц“, но было очень весело».

#BirdsofPrey is delightfully unassuming and unconcerned with its place in a larger context. It& #39; s a bonkers bananas crime comedy and a genuine party movie. Everyone is having a blast but Mary Elizabeth Winstead plays Huntress like a supporting character from THE TICK. It rocks. pic.twitter.com/7MRMKkZ0oi & mdash; Scott Mendelson (@ScottMendelson) January 29, 2020 «Ну… я в восторге. „Хищные птицы“ — восхитительно непритязательное кино, не переживающее из-за своего места в общем контексте. Абсолютно безумная криминальная комедия, настоящий фильм-вечеринка. Все развлекаются на полную, но Мэри Элизабет Уинстэд играет Охотницу словно второстепенного персонажа из сериала „Тик“. И это круто».

Just saw #BirdsofPrey and am happy to report that it& #39; s my favorite modern DC movie yet. Like Shazam, it carves its own path with totally unique aesthetic, action, and tone. Margot, Ewan and all the rest are 100% fantabulous. Why aren& #39; t there more roller skate action scenes? pic.twitter.com/BDipKiB0qU & mdash; Mike Rougeau (@RogueCheddar) January 29, 2020 «Посмотрел „Хищных птиц“ и с радостью докладываю, что это теперь мой любимый фильм по комиксам DC. Как и „Шазам!“, он прокладывает собственный путь с абсолютно уникальными образами, экшеном и настроением. Марго, Юэн и остальные на 100% суперпотрясающие. Почему в кино так мало экшен-сцен на роликовых коньках?»

I realllllllly enjoyed @birdsofpreywb. One of my favorite DC films. Great mix of action and fun, and achieves things I& #39; ve never seen in a superhero movie before pic.twitter.com/BpxFtQfAmY & mdash; tim leong (@timleong) January 29, 2020 «Мне о-о-о-о-о-очень понравились „Хищные птицы“. Один из моих любимых фильмов DC. Отличная смесь из экшена и юмора, создающая вещи, которых я до этого не видел в супергеройском кино».

В российский прокат «Хищные птицы» выйдут 6 февраля. Билеты уже в продаже.