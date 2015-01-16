«Дэдпул» от DC c щепоткой Тарантино: Первая реакция на «Хищных птиц»

С последними проектами студия Warner уверенно прокладывает собственный путь в супергеройском кино. После «Джокера» и «Шазама!» настал черед «Хищных птиц» — фильма, который выглядит как очередной рискованный эксперимент, заметно отличающийся от лент киновселенной Marvel. И если судить по первым отзывам, то попытка добавить в жанр что-то новое обернулась успехом, полным юмора и отлично поставленными драками.
В центре сюжета картины Кэти Янь — бывшая подружка Джокера, Харли Квинн (Марго Робби), которая собирает команду единомышленниц, чтобы разобраться с харизматичным и энергичным криминальным боссом Романом Сайонисом (Юэн Макгрегор) и его подручным Виктором Засом (Крис Мессина). Вместе с Харли сеют хаос, нарушают порядок и радуются жизни Черная Канарейка (Джерни Смоллетт), Охотница (Мэри Элизабет Уинстэд), Рене Монтойа (Рози Перес) и Кассандра Кейн (Элла Джей Баско), у каждой из которых есть свои счеты с Романом.
В российский прокат «Хищные птицы» выйдут 6 февраля. Билеты уже в продаже.