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«Дэдпул» от DC c щепоткой Тарантино: Первая реакция на «Хищных птиц»

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С последними проектами студия Warner уверенно прокладывает собственный путь в супергеройском кино. После «Джокера» и «Шазама!» настал черед «Хищных птиц» — фильма, который выглядит как очередной рискованный эксперимент, заметно отличающийся от лент киновселенной Marvel. И если судить по первым отзывам, то попытка добавить в жанр что-то новое обернулась успехом, полным юмора и отлично поставленными драками.

В центре сюжета картины Кэти Янь — бывшая подружка Джокера, Харли Квинн (Марго Робби), которая собирает команду единомышленниц, чтобы разобраться с харизматичным и энергичным криминальным боссом Романом Сайонисом (Юэн Макгрегор) и его подручным Виктором Засом (Крис Мессина). Вместе с Харли сеют хаос, нарушают порядок и радуются жизни Черная Канарейка (Джерни Смоллетт), Охотница (Мэри Элизабет Уинстэд), Рене Монтойа (Рози Перес) и Кассандра Кейн (Элла Джей Баско), у каждой из которых есть свои счеты с Романом.

«Ну… я в восторге😍😵».

«Если вам нравится постоянное насилие и много ругательств, то вы придете в восторг от „Хищных птиц“. В этом смысле фильм напоминает „Дэдпула“, но добавьте туда Криса Мессину, радостно переигрывающего на каждом шагу!!»

«„Хищные птицы“ — это как если бы „Джона Уика“ пропустили через безумный фильтр комнаты смеха и набили до отказа блестками и матами. В фильме есть все, что вы хотели от Харли Квинн и ее подружек. В полном восторге от фильма».

«„Хищные птицы“ потрясающие, сценарий крутой, экшен-сцены шикарные, Кассандра Кейн затмевает всех, а Харли несет на себе весь фильм».

«„Хищные птицы“ — крепкий фильм. Первая половина оживает за счет непредсказуемой структуры, а остальному помогает экшен. Робби отличная, как и Макгрегор. Фильм мягче, чем ожидалось, а основной сюжет может затеряться за сложными завязками, но чаще работает, чем нет».

«Посмотрела „Хищных птиц“ этим утром. Что мне понравилось: экшен, настроение и общая креативность режиссуры. Марго Робби полностью отдается невероятно поставленным дракам и их радостной жестокости, особенно вот эта сцена».

«„Хищные птицы“ — штука угарная, которая сочится понтами и самыми изобретательными, костоломными драками в истории супергеройского жанра. Я шла с заниженными ожиданиями и была приятно удивлена, насколько весело было при просмотре. Фильм не изобретает заново колесо, но может похвастаться избытком стиля».

«В „Хищных птицах“ есть потрясающий экшен, юмор и одни из самых запоминающихся персонажей, которых мы видели в фильмах DC, но главное событие — Марго Робби. Она суперпотрясающая в роли Харли, одновременно доказывает, что порой самые ценные отношения — с хорошей едой».

«Трюки в „Хищных птицах“ просто охренительные. До сих пор в шоке после просмотра и не терпится посмотреть еще раз. Это эксцентричный, набитый экшен и очень веселый фильм».

«Кэти Янь создала заряженное музыкой чествование женской крутизны. DC продолжает рисковать и раздвигать границы. Идеальный фильм о Харли Квинн. Марго Робби отлично справилась с ролью. В восторге от всех этих женщин и не терпится посмотреть сиквел/спин-офф».

«„Хищные птицы“ одним словом — ВЕСЕЛО! Безумный, гиперстилизованный, оживший комикс о Харли Квинн (это ее фильм). Это „Дэдпул“ от DC c щепоткой Тарантино. В полном восторге от Черной Маски Макгрегора — смешного до колик, эксцентричного, очаровательно жалкого».

«„Хищные птицы“ — это не фильм о Хищных птицах, а скорее, фильм о Харли Квинн с участием Хищных птиц. Из-за этого возникают проблемы с сюжетом и формированием персонажей, но фильм при этом остается невероятно веселым. Лучшие моменты, когда фильм полностью переключается на Харли-видение, и Марго Робби явно отрывалась от души».

«„Хищные птицы“ Кэти Янь — преступно смешное чествование сестринства, с моими самыми любимыми драками за последние годы. Я улыбалась до ушей на протяжении всего фильма».

«„Хищные птицы“ — безбашенное и невероятно крутое супергеройское кино. Сцены драк феноменальны, а злодеи очаровательны. Непонятно, почему потребовалось столько времени, чтобы экранизировать „Хищных птиц“, но было очень весело».

«Ну… я в восторге. „Хищные птицы“ — восхитительно непритязательное кино, не переживающее из-за своего места в общем контексте. Абсолютно безумная криминальная комедия, настоящий фильм-вечеринка. Все развлекаются на полную, но Мэри Элизабет Уинстэд играет Охотницу словно второстепенного персонажа из сериала „Тик“. И это круто».

«Посмотрел „Хищных птиц“ и с радостью докладываю, что это теперь мой любимый фильм по комиксам DC. Как и „Шазам!“, он прокладывает собственный путь с абсолютно уникальными образами, экшеном и настроением. Марго, Юэн и остальные на 100% суперпотрясающие. Почему в кино так мало экшен-сцен на роликовых коньках?»

«Мне о-о-о-о-о-очень понравились „Хищные птицы“. Один из моих любимых фильмов DC. Отличная смесь из экшена и юмора, создающая вещи, которых я до этого не видел в супергеройском кино».

В российский прокат «Хищные птицы» выйдут 6 февраля. Билеты уже в продаже.

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