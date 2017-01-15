Постеры боевика «Форсаж 9»: Буря грозится накрыть экшен-сагу

Студия Universal продолжает подогревать интерес к «Форсажу 9» и в преддверии релиза первого трейлера выпустила коллекцию индивидуальных постеров с мускулистыми и крутыми героями экшен-саги. Личные плакаты получили Вин Дизель, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон, Лудакрис и Джон Сина.

Джастин Лин, режиссер четырех фильмов франшизы, после непродолжительного перерыва вернулся к серии и поставил девятую часть. Дэниэл Кэйси написал сценарий картины.

Сюжет «Форсажа 9» не раскрывается. Кроме знакомых героев, в продолжении вернутся Хелен Миррен и Шарлиз Терон, присоединившиеся к экшен-франшизе в восьмом фильме. Терон вновь сыграет кибертеррористку Сайфер, а Миррен появится в образе Магдалены Шоу, матери Декарда (Джейсон Стэйтем), Оуэна (Люк Эванс) и Хэтти (Ванесса Кирби).

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