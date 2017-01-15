Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Постеры боевика «Форсаж 9»: Буря грозится накрыть экшен-сагу

Обсудить0

Студия Universal продолжает подогревать интерес к «Форсажу 9» и в преддверии релиза первого трейлера выпустила коллекцию индивидуальных постеров с мускулистыми и крутыми героями экшен-саги. Личные плакаты получили Вин Дизель, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон, Лудакрис и Джон Сина.

Джастин Лин, режиссер четырех фильмов франшизы, после непродолжительного перерыва вернулся к серии и поставил девятую часть. Дэниэл Кэйси написал сценарий картины.

Сюжет «Форсажа 9» не раскрывается. Кроме знакомых героев, в продолжении вернутся Хелен Миррен и Шарлиз Терон, присоединившиеся к экшен-франшизе в восьмом фильме. Терон вновь сыграет кибертеррористку Сайфер, а Миррен появится в образе Магдалены Шоу, матери Декарда (Джейсон Стэйтем), Оуэна (Люк Эванс) и Хэтти (Ванесса Кирби).

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

Обсудить

Смотрите также

«Больше нельзя жить по четверть мили за раз»: Тизер «Форсажа 9»

«Больше нельзя жить по четверть мили за раз»: Тизер «Форсажа 9»

28 января41
Режиссеры «Плохих парней навсегда» обсуждали с Marvel совместный проект

Режиссеры «Плохих парней навсегда» обсуждали с Marvel совместный проект

Вчера14
Чарли Ханнэм хочет вернуться к королю Артуру

Чарли Ханнэм хочет вернуться к королю Артуру

15 января17
Николас Холт присоединился к актерскому составу франшизы «Миссия: невыполнима»

Николас Холт присоединился к актерскому составу франшизы «Миссия: невыполнима»

10 января10

Главное сегодня

Бюро находок

Видео дня: Реклама, в которой встречаются Флэш Гордон, Люди в черном и марсиане

34 минуты назад1
Видео дня: Реклама, в которой встречаются Флэш Гордон, Люди в черном и марсиане
Что смотреть в кино: «1917», «Кома» и «Маленькие женщины»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «1917», «Кома» и «Маленькие женщины»

Вчера7
Добро на лопате: Как «Чудотворцы» в новом сезоне вляпались в Средневековье
Сериалы

Добро на лопате: Как «Чудотворцы» в новом сезоне вляпались в Средневековье

Вчера2
Какие сериалы мы будем смотреть в 2020 году
В предыдущих сериях

ПодкастКакие сериалы мы будем смотреть в 2020 году

Вчера11
Фильм недели: «1917» Сэма Мендеса — технически совершенное кино о войне

Фильм недели: «1917» Сэма Мендеса — технически совершенное кино о войне

Вчера24
«Короля Льва» и «Ирландца» наградили за лучшие визуальные эффекты

«Короля Льва» и «Ирландца» наградили за лучшие визуальные эффекты

2 часа назад5
«Дэдпул» от DC c щепоткой Тарантино: Первая реакция на «Хищных птиц»

«Дэдпул» от DC c щепоткой Тарантино: Первая реакция на «Хищных птиц»

Сегодня, 10:4010
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании