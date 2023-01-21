«Французский диспетчер» Уэса Андерсона выйдет в июле 2020-го

Кинокомпания Searchlight Pictures опубликовала первый минималистичный постер нового фильма Уэса Андерсона «Французский диспетчер» и объявила дату релиза картины — 24 июля 2020 года. В ленте снялись Тимоти Шаламе, Сирша Ронан, Элизабет Мосс, Леа Сейду, Уиллем Дефо, Билл Мюррей, Кристоф Вальц, Тильда Суинтон, Оуэн Уилсон, Эдриан Броуди, Бенисио дель Торо, Джеффри Райт и Матьё Амальрик.

«Французский диспетчер» — экранизация историй из последнего выпуска американского журнала, публиковавшегося в ХХ веке в вымышленном французском городе. По замыслу Андерсона фильм должен стать любовным признанием к журналистике. О каких историях идет речь и сколько сюжетных линий будет в ленте — неизвестно.

Андерсон разработал сценарий картины на основе истории, которую он написал в соавторстве с Романом Копполой, Джейсоном Шварцманом и Хьюго Гиннессом.

Источник: Deadline

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