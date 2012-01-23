Продолжение «Смертельного оружия» и еще 11 новостей дня

Четвертую «Матрицу» снимет Лана Вачовски, которая напишет сценарий в соавторстве с Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом. Кэрри-Энн Мосс, Киану Ривз и Джада Пинкетт Смит вернутся в знакомых ролях. Новичками франшизы станут Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик, Яхья Абдул-Матин II, Тоби Онвумере, Эрендира Ибарра и Джонатан Грофф. Подробностей сюжета пока нет, однако, по слухам, Харрис может сыграть злодея, а Абдул-Матин II (ему досталась главная роль) — молодого Морфеуса. Съемки стартуют в 2020 году.

Источник: Variety

Основанный на одноименной бродвейской постановке фильм расскажет о жизни композитора и драматурга Джонатана Ларсона, автора «Ренты». Действие картины разворачивается в 1990 году. Молодой композитор Джон работает официантом в нью-йоркской забегаловке. Параллельно он пишет мюзикл «Супербия», который, как рассчитывает Джон, в будущем станет новым хитом Бродвея и позволит ему вырваться из нищеты. В жизни Джона все непросто. Его подружка Сюзан устала ждать, пока бойфренд добьется успеха, а его лучший друг оставил мечты и устроился на престижную работу в рекламном агентстве. Джону скоро исполнится 30 лет, и он начинает переживать, что впустую потратил прожитые годы. Лин-Мануэль Миранда дебютирует в режиссуре и поставит мюзикл.

Источник: Variety

Кроме них, имена победителей со сцены зачитают Уилл Феррелл, Минди Кейлинг, Джулия Луис-Дрейфус, Лин-Мануэль Миранда, Энтони Рамос, Марк Руффало, Келли Марри Трэн и Кристен Уиг.

The countdown is on! Welcome some of our incredible #Oscars presenters. pic.twitter.com/mmGi16Xu8S & mdash; The Academy (@TheAcademy) January 28, 2020

Лауреаты «Оскар-2020» будут объявлены в ночь с 9 на 10 февраля.

Триллер «Побудь в моей шкуре» может стать сериалом

Сейчас кинокомпания Silver Reel и студия A24 ведут переговоры по поводу прав на картину Джонатана Глейзера, на основе которой планируется сделать многосерийный спин-офф. Лента рассказывает о пышногрудой брюнетке с огромными зелеными глазами, которая каждый день ездит по трассе Эдинбург—Глазго, подбирая попутчиков. В первую очередь ее интересуют здоровые мужчины, которые становятся для нее ценной добычей. Ведь в теле женщины скрывается нечто инопланетное.

Источник: Deadline

Маттсон Томлин напишет адаптацию комикса «Меметик» («Memetic»)

Хоррор-комикс Джеймса Тиниона IV и Эрика Донована — история военизированного мема, который превращает людей в кровожадных безумцев. Однажды появляется забавный новый мем «Веселый ленивец», который в момент разлетается по сети. Через несколько часов каждый человек, увидевший мем, сходит с ума и начинает убивать всех подряд. Мир быстро погружается в хаос, а в живых остаются немногие невосприимчивые к мему, которые теперь должны выживать посреди постапокалипсиса. Сет Роген и Эван Голдберг спродюсируют экранизацию.

Источник: THR

Трейлер мультфильма «Легенды „Смертельной битвы“: Месть Скорпиона»

Анимационная адаптация серии видеоигр в жанре файтинга «Mortal Kombat» выйдет на цифровых носителях весной 2020 года.

Объявлены лауреаты Гильдии костюмеров

Приз в категории «Лучшие костюмы в историческом фильме» достался картине Тайки Вайтити «Кролик Джоджо». Награда за современные костюмы досталась костюмеру детектива Райана Джонсона «Достать ножи», а за «Костюмы в фэнтези/фантастике» — ленте «Малефисента: Владычица тьмы». Среди сериалов в тех же категориях наградили «Шиттс Крик», «Удивительную миссис Мейзел» и «Игру престолов». 22-я церемония награждения прошла в Беверли-Хиллз.

Источник: Deadline

Продюсер Дэн Лин хочет сделать «Смертельное оружие 5»

«Мы пытаемся сдвинуть с мертвой точки последнее „Смертельное оружие“, — заявил Лин в рамках встречи продюсеров, организованной THR. — Ричард Доннер вернется. И это просто удивительно. Сама история очень важна для него. Мэл Гибсон и Дэнни Гловер готовы, теперь все дело в сценарии».

На данный момент неизвестно, состоится ли «Смертельное оружие 5» и когда фильм может увидеть свет.

Sony и Netflix экранизируют мюзикл «Матильда»

Главная героиня постановки, основанной на одноименной книге Роальда Даля, — очень необычная девочка Матильда Вормвуд. Она умеет умножать в голове огромные числа, двигать взглядом предметы и делать еще много чего сверхъестественного, однако родителей Матильда практически не волнует. Но девочка не сдается и все равно справляется с любыми жизненными перипетиями. Условия сделки между Sony и Netflix пока не разглашаются.

Источник: THR

Студия Blumhouse готовит ремейк «Нечто» с новыми главами оригинального романа Джона В. Кэмпбелла-мл.

Произведение Кэмпбелла «Кто идет?» трижды переносили на большой экран под названием «Нечто». В 2018 году была обнаружена полная версия рассказа, которую планируется издать как «Замороженный ад» («Frozen Hell»). Именно эту книгу и собирается экранизировать Blumhouse совместно с Universal, которая приобрели права на адаптацию. Проект пока находится на самой ранней стадии разработки, и неизвестно, кто его поставит или когда он ожидается в кинотеатрах.

Источник: The Playlist

Трейлер сериала «Охотники»

В центре сюжета — группа американских граждан, которые в 1970-е занялась выслеживанием нацистов, проживающих на территории США. Им удалось найти и уничтожить несколько сотен человек, стараниями американского правительства избежавших наказания после Второй мировой войны. Премьера сериала состоится на стрим-сервисе Amazon 21 февраля.

Маргарита Левиева исполнит главную роль в сериале «С холода» (In From The Cold)

Главная героиня — мать-одиночка Дженни, приехавшая с дочкой отдыхать в Европу. Ничем не примечательная на первый взгляд, на самом деле она выпускница сверхсекретной программы КГБ, которая наделила ее невероятными суперспособностями. Вспомнить о прошлом ее заставляют агенты ЦРУ, которые идут по следам таинственного убийцы, обладающего теми же способностями. Дженни берется остановить злодея, рискуя разрушить все, что она встроила для себя с таким трудом. Netflix заказал производство восьмисерийного первого сезона.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.