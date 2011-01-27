«Дау» и новый фильм Абеля Феррары вошли в программу Берлинале-2020

Берлинский кинофестиваль объявил финальную программу фильмов, которые будут показаны в рамках юбилейного, 70-го смотра. 20 февраля фестиваль откроет картина Филиппа Фалардо «Мой год Сэлинджера» с Маргарет Куэлли и Сигурни Уивер в главных ролях. В конкурсную программу вошли 18 проектов, включая новую картины Абеля Феррары, Цай Минляна и отдельный эпизод «Дау» Ильи Хржановского. Они поборются за «Золотого медведя».
Полный список Competition выглядит так:
- «Берлин, Александерплац», режиссер Бурхан Курбани
- «Дау» (эпизод «ДАУ. Наташа»), режиссер Илья Хржановский
- «Женщина, которая убежала», режиссер Хон Сан-су
- «Удали историю», режиссеры Бенуа Делепин и Гюстав Керверн
- «Первая корова», режиссер Келли Райхардт
- «Плохие сказки», режиссеры Дамиано Д’Инноченцо и Фабио Роберто Д’Инноченцо
- «Чужак», режиссер Наталия Мета
- «Соль слез», режиссер Филипп Гаррель
- «Никогда, редко, иногда, всегда», режиссер Элиза Хиттман
- «Облученные», режиссер Рити Панх
- «Дни», режиссер Цай Минлян
- «Неизбранные дороги», режиссер Салли Поттер
- «Сестренка», режиссеры Стефани Шуа и Вероника Реймонд
- «Зла не существует», режиссер Мохаммад Расулоф
- «Сибирь», режиссер Абель Феррара
- «Ундина», режиссер Кристиан Петцольд
- «Все мертвецы», режиссеры Марко Дутра и Каэтано Готардо
- «Я хотел спрятаться», режиссер Джорджо Диритти с Элио Джермано
Специальную программу Berlinale Special откроет лента Маттео Гарроне «Пиноккио» — новая адаптация сказки Карло Коллоди. В программу также вошли картина Вадима Перельмана «Уроки фарси» и мультфильм Pixar «Вперед».
Полный список Berlinale Special выглядит так:
- «Вперед», режиссер Дэн Скэнлон
- «Крученый», режиссер Йоханнес Набер
- «Дау» (эпизод «ДАУ. Дегенерация»), режиссер Илья Хржановский
- «Шпеер едет в Голливуд», режиссер Ванесса Лапа
- «Уроки фарси», режиссер Вадим Перельман
- «Ночной конвой», режиссер Анн Фонтен
- «Чокнутый профессор», режиссер Джерри Льюис
- «Возвышенность», режиссер Стивен Максвелл Джонсон
- «Время охоты», режиссер Юн Сон-хён
- «Американский сектор», режиссеры Кортни Стефенс и Пачо Велеса
- «Голда Мария», режиссер Валери Лемерсье
- «Номера», режиссер Олег Сенцов
- «Шарлатан», режиссер Агнешка Холланд
- «Минамата», режиссер Эндрю Левитас
- «Хиллари», режиссер Нанетт Бурштейн
- «Плавать, пока море не станет синим», режиссер Цзя Чжанкэ
- «Последние и первые люди», режиссер Валери Лемерсье
Юбилейныйё. 70-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта. Жюри киносмотра возглавит Джереми Айронс.
Источник: Пресс-служба Берлинского кинофестиваля
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