«Дау» и новый фильм Абеля Феррары вошли в программу Берлинале-2020

Берлинский кинофестиваль объявил финальную программу фильмов, которые будут показаны в рамках юбилейного, 70-го смотра. 20 февраля фестиваль откроет картина Филиппа Фалардо «Мой год Сэлинджера» с Маргарет Куэлли и Сигурни Уивер в главных ролях. В конкурсную программу вошли 18 проектов, включая новую картины Абеля Феррары, Цай Минляна и отдельный эпизод «Дау» Ильи Хржановского. Они поборются за «Золотого медведя».

Полный список Competition выглядит так:

Специальную программу Berlinale Special откроет лента Маттео Гарроне «Пиноккио» — новая адаптация сказки Карло Коллоди. В программу также вошли картина Вадима Перельмана «Уроки фарси» и мультфильм Pixar «Вперед».

Полный список Berlinale Special выглядит так:

Юбилейныйё. 70-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта. Жюри киносмотра возглавит Джереми Айронс.

Источник: Пресс-служба Берлинского кинофестиваля

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