Том Хиддлстон показал видео подготовки к съемкам в сериале «Локи»

В официальном Instagram-аккаунте Тома Хиддлстона появилось короткое видео, на котором актер тренируется для съемок в сериале Disney+ «Локи». В ролике Хиддлстон взлетает на тросе, имитируя атаку в прыжке, и не самым ловким образом приземляется на мат. «Подготовка идет хорошо. #Локи», — гласит подписать под видео.

Сюжет мини-сериала не раскрывается. Известно лишь, что героем проекта станет Локи из «Мстителей» 2012 года. В результате действий Железного человека, Капитана Америка и Человека-муравья во время хрононалета в «Мстители: Финал» Локи заполучил Тессеракт и смог сбежать. Вырвавшись на свободу, Локи отправился в путешествие по человеческой истории, влияя на исход важных событий.

По слухам, в конечном итоге Локи вернется в киновселенную Marvel и появится в фильме Тайки Вайтити «Тор: Любовь и гром». С собой Локи принесет молот Мьёльнир, благодаря чему Джейн Фостер станет новым Тором.

Старт съемок проекта запланирован на начало 2020 года, а релиз ожидается весной 2021-го.

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