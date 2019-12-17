Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры
Бюро находок

Видео дня: Рик и Морти в рекламе Pringles

Обсудить0

Создатели мультсериала «Рик и Морти» объединились с производителями чипсов Pringles для нового рекламного ролика, полная версия которого будет показана в рамках Супербоула-2020. В 30-секундном видео Рик обнаруживает, что Морти подменили на робота, восхваляющего различные вкусы Pringles, а сам он вместе с Саммер оказался в рекламе чипсов. «Они похитили нас, пока мы спали. Меня предупреждали, что это может случиться, но я не слушал», — говорит Рик, прежде чем комнату заполняют рекламирующие Pringles Мортиботы.

Как именно закончится столкновение с Мортиботами, станет известно во время финального матча Супербоула, который пройдет в ночь на 3 февраля.

Ранее «Рик и Морти» делали рекламные проморолики для фильма «Чужой: Завет».

И для ресторанов Carl’s Jr. и Hardee’s.

Премьера анимационного сериала «Рик и Морти» состоялась в декабре 2013 года. Проект, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном, быстро начал набирать популярность, превратившись в главный телесериал интернета. Безумный ученый Рик Санчез и его внук Морти завоевали мир. На основе проекта начали выпускать комиксы, компьютерные, мобильные и настольные игры, а также сотни вариантов сопутствующих товаров.

10 ноября 2019 года стартовал четвертый сезон мультсериала, продолжение которого ожидается в 2020-м. Все сезоны «Рика и Морти» в озвучке Сыендука  прямо сейчас можно посмотреть на КиноПоиск HD.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

Какие у вас шансы выжить в мире «Рика и Морти»?

ТестКакие у вас шансы выжить в мире «Рика и Морти»?

17 декабря 201916
Находка дня: Постеры Disney в честь китайского Нового года
Бюро находок

Находка дня: Постеры Disney в честь китайского Нового года

Вчера2
Видео дня: Дженнифер Энистон удивила посетителей кафе из «Друзей»
Бюро находок

Видео дня: Дженнифер Энистон удивила посетителей кафе из «Друзей»

27 января5
Мем дня: Звезды в LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder
Бюро находок

Мем дня: Звезды в LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder

24 января7

Главное сегодня

Фильм недели: «1917» Сэма Мендеса — технически совершенное военное кино

Сегодня3
Фильм недели: «1917» Сэма Мендеса — технически совершенное военное кино
Почему Скайуокеры убивают родителей, а Поттер жертвует собой? Все дело в мифах
Киношкола

Почему Скайуокеры убивают родителей, а Поттер жертвует собой? Все дело в мифах

Вчера15
Том Хиддлстон показал видео подготовки к съемкам в сериале «Локи»

Том Хиддлстон показал видео подготовки к съемкам в сериале «Локи»

21 минуту назад0
Видео дня: Рик и Морти в рекламе Pringles
Бюро находок

Видео дня: Рик и Морти в рекламе Pringles

час назад0
Угадайте фильм по раскадровке

ТестУгадайте фильм по раскадровке

Вчера22
Режиссеры «Плохих парней навсегда» обсуждали с Marvel совместный проект

Режиссеры «Плохих парней навсегда» обсуждали с Marvel совместный проект

2 часа назад3
Создатель «Настоящего детектива» вновь поработает с Мэттью МакКонахи

Создатель «Настоящего детектива» вновь поработает с Мэттью МакКонахи

Сегодня, 09:474
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании