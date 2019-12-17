Видео дня: Рик и Морти в рекламе Pringles

Создатели мультсериала «Рик и Морти» объединились с производителями чипсов Pringles для нового рекламного ролика, полная версия которого будет показана в рамках Супербоула-2020. В 30-секундном видео Рик обнаруживает, что Морти подменили на робота, восхваляющего различные вкусы Pringles, а сам он вместе с Саммер оказался в рекламе чипсов. «Они похитили нас, пока мы спали. Меня предупреждали, что это может случиться, но я не слушал», — говорит Рик, прежде чем комнату заполняют рекламирующие Pringles Мортиботы.

Как именно закончится столкновение с Мортиботами, станет известно во время финального матча Супербоула, который пройдет в ночь на 3 февраля.

Ранее «Рик и Морти» делали рекламные проморолики для фильма «Чужой: Завет».

И для ресторанов Carl’s Jr. и Hardee’s.

Премьера анимационного сериала «Рик и Морти» состоялась в декабре 2013 года. Проект, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном, быстро начал набирать популярность, превратившись в главный телесериал интернета. Безумный ученый Рик Санчез и его внук Морти завоевали мир. На основе проекта начали выпускать комиксы, компьютерные, мобильные и настольные игры, а также сотни вариантов сопутствующих товаров.

10 ноября 2019 года стартовал четвертый сезон мультсериала, продолжение которого ожидается в 2020-м. Все сезоны «Рика и Морти» в озвучке Сыендука прямо сейчас можно посмотреть на КиноПоиск HD.

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