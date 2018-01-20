Режиссеры «Плохих парней навсегда» обсуждали с Marvel совместный проект

В беседе с ComicBook.com один из постановщиков боевика «Плохие парни навсегда», Адиль Эль Арби, рассказал, что он и его партнер Билал Фалла встречались с представителями Marvel. По его словам, студию заинтересовала работа режиссерского дуэта, и их напрямую спросили, что бы они хотели сделать в рамках супергеройской вселенной.

«Пока ничего конкретного. Они просто с нами встретились, — говорит Эль Арби. — Они заметили, что им понравился фильм, и просто сказали нам: „Йо, что вы хотите сделать? Давайте найдем для нас совместный проект“. Так что пока ничего не запланировано, это была просто встреча. Но да, мы посмотрим, сможем ли найти что-нибудь прикольное».

«С Disney+ сейчас все так изменилось, столько всего можно сделать, — продолжает режиссер. — Можно сделать фильм или можно сделать сериал. И мы были так заняты с „Плохими парнями“, что не успели подумать о чем-либо другом. Так что теперь мы с Билалом собираемся оценить все, что у них есть, и хотели бы найти что-нибудь, над чем мы могли бы поработать вместе, но пока точно не известно, что это будет».

«Плохие парни навсегда» — третий фильм экшен-серии, которая стартовала в 1995 году с картины Майкла Бэя. Продолжение, вышедшее спустя 11 лет после релиза «Плохих парней 2», демонстрирует в прокате неплохие результаты: касса боевика составляет 217 млн долларов при заявленном бюджете в 90 млн долларов. Сборы фильма удовлетворили студию Sony, которая уже начала работу над четвертой частью.

Источник: ComicBook.com