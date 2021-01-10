Брайан Крэнстон спародировал «Сияние» в рекламе Mountain Dew

Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон снялся с Трэйси Эллис Росс в рекламном ролике напитка Mountain Dew Zero Sugar, сделанном для Супербоула-2020. 30-секундный ролик тщательно воссоздает сцену «А вот и Джонни» из «Сияния» Стэнли Кубрика с одним изменением: герой Крэнстона всего лишь хочет, чтобы жена попробовала новый Mountain Dew без сахара.

Ролик сделан в рамках рекламной кампании напитка «Столь же хорош, как и оригинал, может, даже лучше». Ранее в сети появилось 10-секундное видео, в котором слоган кампании набивался на печатной машинке вместо знаменитой фразы героя Джека Николсона «Одна работа, никакого безделья — бедняга Джек не знает веселья».

Во время Супербоула Mountain Dew также представит в сториз Instagram Тони — друга маленького Дэнни. В TikTok напиток будут рекламировать жутковатые девочки-близнецы.

Супербоул — особое событие для американских маркетологов. Миллионы зрителей ежегодно собираются перед экранами телевизоров, чтобы узнать, кто выйдет победителем. Миллионы зрителей, которым можно рассказать о своем продукте. Именно поэтому каждый год компании по-крупному вкладываются в создание рекламы для Супербоула. Они привлекают к работе талантливых кинематографистов и зазывают на съемки звезд, чтобы в итоге выпустить интересный и запоминающийся ролик, о котором еще долго будут говорить в сети.

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