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Создатель «Настоящего детектива» вновь поработает с Мэттью МакКонахи

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Мэттью МакКонахи исполнит главную роль в сериале «Искупитель» (Redeemer) — новом проекте Ника Пиццолатто, создателя антологии «Настоящий детектив». Пиццолатто и МакКонахи выступят исполнительными продюсерами проекта. Канал FX заказал производство первого сезона.

Сериал основан на романе Патрика Коулмана «Прихожанин» (The Churchgoer). В центре сюжета — бывший священник, разочаровавшийся в церкви и превратившийся в безнравственного охранника. Однажды он берется за поиски женщины, пропавшей в Техасе, и натыкается на преступный заговор, в котором замешаны многие влиятельные люди. Его прошлое и настоящее сталкиваются вокруг загадки, полной насилия и обмана.

Пиццолатто заключил сделку с Fox 21 Television Studios и FX Productions на производство контента, после того как истек его контракт с HBO. Пиццолатто создал для канала три сезона детективного сериала-антологии (МакКонахи снялся в первом вместе с Вуди Харрельсоном). На данный момент неизвестно, выпустит ли HBO четвертый сезон «Настоящего детектива» и будет ли Пиццолатто причастен к производству.

Источник: Deadline

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