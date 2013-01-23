«Больше нельзя жить по четверть мили за раз»: Тизер «Форсажа 9»

Перед выходом первого трейлера «Форсажа 9», который увидит свет 31 января, в сети появился тизер. В небольшом ролике Доминик (Вин Дизель) и Летти (Мишель Родригес) наслаждаются семейной жизнью за городом, вдали от неприятностей и гонок. Но проблемы не оставляют их, и в будущем придется вновь сесть за руль скоростного авто и устроить гонки со смертью.

Сюжет «Форсажа 9» не раскрывается. Кроме героев Дизеля и Родригес, в продолжении вернутся знакомые персонажи Натали Эммануэль, Хелен Миррен, Джорданы Брюстер, Тайриза Гибсона, Лудакриса и злодейка в исполнении Шарлиз Терон. Вместе с ними на экране появятся новые персонажи в исполнении Майкла Рукера, Джона Сины и Анны Савай.

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