Выпуск «Вечернего Урганта» удалили из-за шутки про Николаса Кейджа и Иисуса

Обновление. Выпуск вернули на сайт Первого канала и YouTube-канал «Вечернего Урганта».

Выпуск «Вечернего Урганта» от 7 января удалили с YouTube-канала шоу и сайта Первого канала. В этом выпуске Иван Ургант пошутил про сходства Николаса Кейджа и Иисуса Христа. Ведущий рассказал, что актер родился в православное Рождество, и показал коллаж, на котором лицо Иисуса заменили на лицо Кейджа, а волхвов — на режиссеров Никиту Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга.

В середине января православные активисты из движения «Сорок сороков» потребовали удалить выпуск и принести извинения «всем православным христианам России». 23 января депутат Госдумы Николай Земцов обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с запросом, в котором попросил завести на Урганта уголовное дело за оскорбление чувств верующих.

В выпуске от 27 января Ургант подробно рассказал о ситуации и извинился перед православными верующими: «Это была не самая удачная попытка пошутить в не самый подходящий для этого день. Поэтому все, кто считает себя оскорбленным, примите мои искренние извинения. Прошу вас, пожалуйста, не обижайтесь и, если можно, отзовите свои проклятья».

В своем обращении Ургант также рассказал, что авторы шоу «берут все, с чем встречаются в повседневной жизни», чтобы передача оставалась интересной и актуальной. «В том числе и с религией. Мы относимся к ней как к важной составляющей нашей жизни. Именно поэтому мы не боимся использовать все, что связано с ней, в нашей работе, а не делать ее табуированной, закрытой темой», — объяснил Ургант.

Источник: «Открытые медиа»