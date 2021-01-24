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Шоураннер «Ведьмака» рассказала о вырезанных сценах первого сезона

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В интервью Pure Fandom создатель и шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрик рассказала о двух сценах, которые не попали в первый сезон сериала. Она отметила, что много лишних сцен было в последних сериях (например, больше времени уделялось встрече Геральта и Цири), но ей сильнее всего запомнились удаленные эпизоды с Йеннифэр.

«У нас была милая сцена в третьем эпизоде, где Йеннифэр, Фрингилья и Сабрина вместе обсуждают свои трансформации, — говорит Хиссрик. — Оглядываясь назад, я бы хотела ее оставить. Это был великолепный образчик женской дружбы, и он помог бы лучше показать Фрингилью, до того как она присоединилась с Нильфгаарду».

«Мы также сняли сцену, где Йен встречает очень молодую Трисс, которая только что прибыла в Аретузу, — продолжает шоураннер. — Этот эпизод демонстрировал, как далеко ушла Йеннифэр за время обучения в Аретузе, и создавал ощущение наставничества между двумя чародейками. Видя, какие истории развернутся во втором сезоне, я бы хотела оставить эти сцены. Но я горжусь тем, что мы сделали».

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Сейчас идет работа над вторым сезоном «Ведьмака», сюжет которого, как призналась Хиссрик, будет гораздо более прямолинейным, без перемещений между разными временными отрезками. «Ведьмак» вернется на экраны в 2021 году, но точная дата релиза пока не сообщается.

Источник: Pure Fandom

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