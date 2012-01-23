Трейлер аниме-сериала «Призрак в доспехах» и еще 8 новостей дня

Сюжет фильма, который описывают как смесь «Тренировочного дня» и «Изгоняющего дьявола», вращается вокруг прославленного священнослужителя (Гай Пирс), тренирующего молодого священника (Вадир Дербес) в искусстве экзорцизма. Сражаясь со злом на земле, они должны в итоге столкнуться с собственными демонами. Джастин П. Ланж занимает режиссерское кресло картины.

Источник: Deadline

Френсис Лоуренс поставит картину «Страна сна» (Slumberland)

Сюжет проекта не раскрывается. Давид Гийон и Майкл Хандельман напишут сценарий.

Источник: DiscussingFilm

Новая версия знаменитого аниме-проекта выйдет на Netflix в апреле 2020 года.

Китайский онлайн-кинотеатр IQIYI купил права на показ комедии «Холоп»

IQIYI — одна из крупнейших стриминг-платформ Китая. Дата выхода фильма на видеосервисе не сообщается. Согласно данным ЕАИС, на сегодняшний день картина Клима Шипенко собрала в российском прокате 2,830 млрд рублей.

Источник: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

Ванури Кахуи экранизирует подростковый роман «Черные ребята» («Black Kids»)

Главный герой книги Кристины Хэммондс Рид — молодой отпрыск богатой афроамериканской семьи, который оказывается в эпицентре лос-анджелесских бунтов 1992 года.

Источник: Deadline

Сюжет картины вращается вокруг наглого и вздорного ежика Соника, который не привык считаться с чужим мнением и обращать внимание на законы. Однажды все меняется: он переносится в мир обычных людей, где вместе с офицером полиции Томом Вазовски должен остановить безумного ученого доктора Роботника, мечтающего захватить весь мир с помощью энергии Соника.

Элай Рот разработает хоррор-франшизу «Клоунпокалипсис» (Clownpocalypse)

Какие-либо подробности сюжета серии отсутствуют. Известно лишь, что «Клоунпокалипсис» будет включать в себя полнометражный фильм, видеоигру, живое выступление, сериал и разные сопутствующие товары. Филип Джелэтт работает над сценарием.

Источник: Deadline

Трейлер спортивной драмы «Один вдох»

В центре сюжета — 40-летняя Марина Гордеева, за плечами которой неудачный брак, работа, не приносящая удовольствия, и полное отсутствие перспектив. Неожиданно она открывает для себя фридайвинг — опасный для жизни вид спорта. Нужно задержать дыхание и погрузиться в подводный мир, где единственный враг — собственный страх.

Кристиан Риверс поставит драму «Без следа» (Into Thin Air)

Картина расскажет о пассажирском рейсе 370 Malaysia Airlines, который 8 марта 2014 года исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлета. На его борту находилось 239 человек (12 членов экипажа и 227 пассажиров), все они в январе 2015 года были признаны погибшими в результате несчастного случая. Следственными органами не были установлены обстоятельства и причины происшествия. В центре сюжета фильма — одинокий следователь, который вместе с молодым журналистом пытается раскрыть заговор, связанный с исчезновением самолета. Йонас МакКорд напишет сценарий проекта.

Источник: Deadline

Тизер документальной картины о Beastie Boys

Beastie Boys — американская рэп-рок-группа, образованная в 1979 году в Бруклине, Нью-Йорк. За 35 лет существования Beastie Boys стали одной из самых известных и долгоживущих хип-хоп-групп в мире, выпустили 8 студийных альбомов, проданных тиражом свыше 40 миллионов копий по всему миру, были награждены тремя премиями «Грэмми» и имели успех у критиков. Лента под названием «История Beastie Boys» выйдет на стрим-сервисе Apple TV+.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.