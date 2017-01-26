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Находка дня: Постеры Disney в честь китайского Нового года

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Согласно восточному календарю 25 января начался не 2020-й, а 4718 год, который будет символизировать животное крыса и стихия металл. В честь праздника студия Disney выпустила коллекцию иллюстрированных постеров готовящихся к выходу фильмов, среди которых затесалось несколько проектов 20th Century.

«Вестсайдская история»
«Круиз по джунглям»
«Мулан»
«Вечные»
«Рая и последний дракон»
«Смерть на Ниле»
«King’s man: Начало»
«Главный герой»
«Душа»
«Вперед»
«Новые мутанты»
«Черная Вдова»

Китай для Голливуда — большой и вкусный кусок прокатного пирога. Азиатский рынок и его зрители сейчас способны оказать значительное влияние на успех того или иного проекта. Студии, в том числе и Disney, активно сотрудничают с азиатскими кинокомпаниями и продюсерами, чтобы закрепить за собой свободный прокат. Так что в появлении подобных постеров нет ничего удивительного. В 2017 году к выходу в китайский прокат фильма «Человек-паук: Возвращение домой» также была выпущена серия постеров, вдохновленных богатой китайской культурой.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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