Paramount начала работу над двумя фильмами франшизы «Трансформеры»

Студия Paramount планирует вернуть на экраны фантастическую франшизу «Трансформеры» и запустила в разработку два новых проекта о роботах с планеты Кибертрон. Один фильм напишет Джеймс Вандербилт («Зодиак», «День независимости: Возрождение»), а над сценарием второго поработает Джоби Харольд («Меч короля Артура», «Армия мертвецов»).

Источники Deadline утверждают, что фильм Вандербилта будет основан на мультсериале «Трансформеры: Битвы зверей», который выходил с 1996-го по 1999-й. Действие анимационного проекта разворачивалось на доисторической Земле, а все роботы трансформировались в разных животных — от гориллы и гепарда до скорпиона и тарантула.

Предполагается, что второй проект будет связан со спин-оффом «Бамблби» 2018 года. Как именно — не уточняется.

Кинофраншиза «Трансформеры» стартовала в 2007 году с фильма Майкла Бэя. Первая часть собрала в прокате внушительные 709 млн долларов, а третий и четвертый фильмы смогли преодолеть отметку в 1 млрд долларов. В общей сложности сборы серии составили 4,8 млрд долларов.

Вышедший в 2017 году «Трансформеры: Последний рыцарь» показал, что франшизе требуется обновление: блокбастер продемонстрировал худший результат в истории серии и собрал лишь 605 млн долларов при бюджете в 217 млн долларов. В итоге студия попыталась вдохнуть во франшизу новую жизнь с помощью «Бамблби». Критики тепло приняли картину, но с кассой в 468 млн долларов проект не оправдал надежд Paramount.

Новые фильмы на данный момент находятся на самой ранней стадии разработки, и неизвестно, кто их поставит.

Источник: Deadline