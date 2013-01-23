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Кэри Маллиган предложила проверять, смотрят ли киноакадемики фильмы

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Представляя на кинофестивале «Сандэнс» свой новый триллер «Перспективная молодая женщина», Кэри Маллиган призналась, что ее разочаровал список номинантов на «Оскар-2020». Актриса подозревает, что некоторые академики, голосующие за премию, попросту не видели отдельные картины.

«Не думаю, что можно посмотреть эти фильмы и подумать, что они недостойны признания, — говорит Маллиган. — Мне кажется, их стоит посмотреть. Интересно, работает ли система в плане рассылки 100 скринеров. Может, тебе нельзя голосовать, пока ты не докажешь, что посмотрел каждый фильм? Должен быть тест. Фильмы, оставшиеся без номинаций, бесспорно выдающиеся».

«Я имею в виду „Стриптизерш“, „Маленьких женщин“, „Прощание“. Мне кажется, это уже прогресс, что их вообще сделали. Но не всё сразу», — добавила актриса.

Режиссер картины Эмиральд Феннел, в свою очередь, знает, почему некоторые проекты остаются не замеченными членами киноакадемии. По словам постановщицы, многие из них действительно не успевают просматривать всех претендентов и в итоге ограничиваются чем-то знакомым.

«По правде говоря, действительно рассылается 100 скринеров, — говорит Феннел. — В академии и, наверное, во всех этих организациях есть члены, которые очень сильно заняты. Сложно сделать так, чтобы люди смотрели все. Вдобавок люди отдают предпочтение привычным вещам или тому, что, как они думают, им понравится. Они предпочитают известных кинематографистов».

«Перспективная молодая женщина» — история Кэсси, некогда многообещающей девушки, чья жизнь оказалась разрушена из-за таинственного происшествия. В итоге Кэсси нашла другое применение своему интеллекту и таланту: она открыла охоту на мужчин, которые любят пользоваться женской слабостью.

Источник: Variety

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