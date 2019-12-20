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Билли Айлиш стала пятикратным лауреатом премии «Грэмми»

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В Лос-Анджелесе прошла 62-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». 18-летняя Билли Айлиш, которая напишет и исполнит заглавную песню к 25-му фильму о Джеймсе Бонде, получила пять наград. Айлиш одержала победу в номинациях «Запись года» и «Песня года» («Bad Guy»), «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом» («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»), а также «Лучший новый артист».

«Мне кажется, что я постоянно прикалываюсь, отношусь ко всему легкомысленно, но хочу прямо сказать, что благодарна и для меня честь быть здесь, — заявила Айлиш на церемонии. — Думаю, фанаты заслуживают упоминания. Они — единственная причина, почему мы здесь оказались».

Лиззо лидировала по количеству номинаций (восемь), но в итоге победила в трех — «Лучшее сольное поп-исполнение» («Truth Hurts»), «Лучшее традиционное R& B-исполнение» («Jerome») и «Лучший современный урбан-альбом» («Cuz I Love You»). Комик Дэйв Шаппелл взял приз за лучший комедийный альбом/выступление «Дэйв Шаппелл: Слово не меч».

Бывшую первую леди США Мишель Обаму наградили за аудиокнигу «Моя история».

С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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