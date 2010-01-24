Американский бокс-офис: «Джентльмены» Гая Ричи не вошли в топ-3

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 24 по 26 января 2020 года. Данные предварительные и могут измениться.

Билеты на фильмы, которые выйдут или уже идут в российском прокате, можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке ленты. Чтобы не пропустить дату премьеры, нажмите «Буду смотреть».

1. «Плохие парни навсегда» (2-я неделя), 34 млн долларов (-46%), 3775 кинотеатров

В Голливуде все знают: январь — мертвый сезон кинопроката. Именно поэтому в первый месяц года выходит много слабых фильмов. Студии все равно не ждут хороших сборов, так что ставят на январские даты неликвид. Но практика показывает, что хорошо сделанный фильм все равно свое соберет. «Плохим парням навсегда» хватило двух уик-эндов, чтобы заработать 100 млн долларов (сейчас уже 120 миллионов). Возвращение Уилла Смита и Мартина Лоуренса в ролях копов-напарников вторую неделю держится на вершине, впрочем, серьезных новых конкурентов у фильма не было. 20 миллионов осталось до рекорда франшизы, и, естественно, уже готовится четвертая часть. За границей «Плохие парни навсегда» собрали за выходные 42 млн долларов, причем наибольший доход фильму принесла Россия.

2. «1917» (5-я неделя), 15,8 млн долларов (-28%), 3937 кинотеатров (+325)

Благодаря победам в премиях голливудских гильдий шансы «1917» на «Оскары» крепнут, так что в минувшие выходные военная драма Сэма Мендеса расширила прокат еще на триста с лишним залов. Теперь по количеству кинотеатров в Америке «1917» уступает лишь «Удивительному путешествию доктора Дулиттла», которое идет только вторую неделю. Сразу же вслед за «Плохими парнями навсегда» «1917» стал вторым в этом году фильмом-стомиллионником (сейчас в его активе 103 млн долларов).

3. «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (2-я неделя), 12,5 млн долларов (-43%), 4155 кинотеатров

Как мы и предполагали неделю назад, «Доктор Дулиттл» с Дауни-мл. потерял довольно много денег, но все же держится с достоинством: неплохие оценки зрителей значат больше, чем разгромные рецензии в прессе. На 43% меньше, чем в первый уик-энд — это довольно большие потери, но стоит учитывать, что прошлые выходные в США были долгими (из-за Дня Мартина Лютера Кинга), так что у всех показатели снизились резче обычного.

4. «Джентльмены» (1-я неделя), 11 млн долларов, 2165 кинотеатров

Не прошло и года после игрового «Аладдина» Disney, как Гай Ричи выпускает новый фильм, причем это старый добрый Гай Ричи: обаятельные мошенники, английский колорит, перестрелки, в главных ролях — народные артисты, почти исключительно мужчины (Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл, Хью Грант). Но после «Карт, денег, двух стволов» и «Большого куша» прошло уже много лет, и кажется, что за это время удалой стиль Ричи несколько вышел из моды. «Джентльменов» довольно высоко оценили критика (72% положительных рецензий на Rotten Tomatoes) и зрители (оценка B+ на CinemaScore выше, чем была в свое время у «Большого куша»). Но не очень многие заинтересовались премьерой в достаточной степени, для того чтобы добраться до кинотеатров.

Отчасти «Джентльменам» помешало неудачное соседство в прокатной сетке с «Плохими парнями навсегда». Оба фильма рассчитаны на взрослых мужчин, которых среди зрителей премьерного уик-энда было большинство (среди первой публики «Джентльменов» только 36% — это леди). При этом Ричи известен более агрессивным стилем и жестоким насилием в кадре, а это привлекает совсем не каждого. Но студия STX, которая занимается прокатом «Джентльменов», не должна остаться в проигрыше, тем более что фильмы для взрослых мужчин, как правило, много добирают на видео.

5. «Джуманджи: Новый уровень» (7-я неделя), 7,9 млн долларов (-19%), 3121 кинотеатр (-202)

Скала со товарищи продолжают свою образцовую прокатную траекторию: седьмая неделя в прокате, но «Джуманджи» до сих пор в верхней половине таблицы. К этому моменту фильм заработал в США и Канаде 282 млн долларов.

6. «Няня» (1-я неделя), 7,3 млн долларов, 2571 кинотеатр

В результатах уик-энда «Няни» меньше цифр, чем рассчитывала студия Universal. Как и стартовавшее в начале января «Проклятие», «Няня», по данным CinemaScore, имеет от публики низшую оценку F. Критики тоже оценили ее невысоко: 12% на Rotten Tomatoes — это даже меньше, чем у «Доктора Дулиттла». Среди возможных причин низких сборов называют то, что «Няня» заявлена как современная версия призрачной новеллы Генри Джеймса «Поворот винта», но по факту выглядит не новым прочтением классики, а повторением клише про зловещих детей, которыми уже никого не напугать. Даже притом что фильм стоил в производстве немногим больше 10 млн долларов, он рискует не окупиться в прокате: при таких отзывах падение вниз таблицы будет быстрым и болезненным.

7. «Звездные войны: Скайуокер. Восход» (6-я неделя), 5,1 млн долларов (-38%­), 2800 кинотеатров (-258)

Почти полтора месяца спустя после премьеры «Скайуокер. Восход» чувствует себя в прокате неплохо. На минувшей неделе девятый эпизод наконец-то преодолел отметку в полмиллиарда долларов в Северной Америке. Это пятнадцатый фильм в истории, которому такое удалось. Однако «Скайуокер» по-прежнему уступает не только двум другим фильмам новой трилогии, но даже спин-оффу «Изгой-один».

8. «Маленькие женщины» (5-я неделя), 4,7 млн долларов (-26%), 2528 кинотеатров (+25)

Медленно, но верно «Маленькие женщины» идут к цифре 100 млн долларов — сейчас у них 93 миллиона. Для инди-звезды Греты Гервиг (это ее третья режиссерская работа) результат феноменальный даже с учетом того, насколько популярен в Америке роман-первоисточник.

9. «Просто помиловать» (5-я неделя), 4,1 млн долларов (-30%), 2408 кинотеатров (-49)

Судебная драма Дестина Креттона — тоже пример достойного независимого фильма в прокате, хотя порядок цифр у нее другой. Сейчас фильм с Джейми Фоксом и Майклом Б. Джорданом имеет в графе «дебет» 27 миллионов.

10. «Достать ножи» (9-я неделя), 3,6 млн долларов (-15%), 1667 кинотеатров

Как и в предыдущие семь недель, «Достать ножи» смог сохранить наибольший процент сборов по сравнению с предыдущими выходными. Детектив Райана Джонсона, номинированный на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, собрал 151 млн долларов в Америке.

В следующие выходные в Америке ждут два новых широких релиза — боевик «Ритм-секция» с Блейк Лайвли и Джудом Лоу и мрачную экранизацию братьев Гримм «Гретель и Гензель».