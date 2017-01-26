Видео дня: Дженнифер Энистон удивила посетителей кафе из «Друзей»

Выступая временным ведущим передачи «Эллен: Шоу Эллен ДеДженерес», Дженнифер Энистон решила разыграть фанатов сериала «Друзья», пришедших на выставку, посвященную проекту. Актриса спряталась за диваном из кафе «Central Perk» и, когда гости присаживались, чтобы сфотографироваться, выпрыгивала из-за дивана к всеобщей радости.

Появление Энистон каждый раз вызывало бурную реакцию, но далеко не все посетители экспозиции сразу поверили, что перед ними настоящая исполнительница роли Рэйчел Грин. «Я просто здесь живу», — заверила она фанатов.

В 2019 году «Друзья» отметили 25-летие. Премьера сериала состоялась в 1994 году. Проект просуществовал 10 сезонов и завершился в 2004-м. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х. О юбилее сериала читайте в спецпроекте КиноПоиска.

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