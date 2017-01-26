Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры
Бюро находок

Видео дня: Дженнифер Энистон удивила посетителей кафе из «Друзей»

Обсудить0

Выступая временным ведущим передачи «Эллен: Шоу Эллен ДеДженерес», Дженнифер Энистон решила разыграть фанатов сериала «Друзья», пришедших на выставку, посвященную проекту. Актриса спряталась за диваном из кафе «Central Perk» и, когда гости присаживались, чтобы сфотографироваться, выпрыгивала из-за дивана к всеобщей радости.

Появление Энистон каждый раз вызывало бурную реакцию, но далеко не все посетители экспозиции сразу поверили, что перед ними настоящая исполнительница роли Рэйчел Грин. «Я просто здесь живу», — заверила она фанатов.

В 2019 году «Друзья» отметили 25-летие. Премьера сериала состоялась в 1994 году. Проект просуществовал 10 сезонов и завершился в 2004-м. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х. О юбилее сериала читайте в спецпроекте КиноПоиска.

Все 10 сезонов «Друзей» прямо сейчас можно посмотреть на КиноПоиск HD.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

Мем дня: Звезды в LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder
Бюро находок

Мем дня: Звезды в LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder

24 января7
Находка дня: Письма Йоханссон и Драйвера в фильме «Брачная история»
Бюро находок

Находка дня: Письма Йоханссон и Драйвера в фильме «Брачная история»

23 января7
Видео дня: Брэд Питт шутит о фетише Квентина Тарантино
Бюро находок

Видео дня: Брэд Питт шутит о фетише Квентина Тарантино

20 января5
Хештег дня: Как испортить фильм с помощью одного слова
Бюро находок

Хештег дня: Как испортить фильм с помощью одного слова

18 января42

Главное сегодня

Кэри Маллиган предложила проверять, смотрят ли киноакадемики фильмы

Вчера18
Кэри Маллиган предложила проверять, смотрят ли киноакадемики фильмы
Американский бокс-офис: «Джентльмены» Гая Ричи не вошли в топ-3
Сборы

Американский бокс-офис: «Джентльмены» Гая Ричи не вошли в топ-3

Вчера19
Вечнозеленый саундтрек: Как «Шрэк» переворачивает каноны
Шум и яркость

ПодкастВечнозеленый саундтрек: Как «Шрэк» переворачивает каноны

26 января17
Что вы знаете о спецэффектах?

ТестЧто вы знаете о спецэффектах?

24 января38
Билли Айлиш стала пятикратным лауреатом премии «Грэмми»

Билли Айлиш стала пятикратным лауреатом премии «Грэмми»

Вчера30
Погиб баскетболист Коби Брайант. По нему скорбит весь Голливуд

Погиб баскетболист Коби Брайант. По нему скорбит весь Голливуд

Вчера10
Новые постеры «Мулан» и еще 13 новостей выходных

Новые постеры «Мулан» и еще 13 новостей выходных

Вчера3
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании