Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Новые постеры «Мулан» и еще 13 новостей выходных

Обсудить0

Ной Миллс получил роль в сериале «Сокол и Зимний Солдат»

Проект расскажет о напарниках Капитана Америка, которые теперь должны защищать мир, после того как Стив Роджерс остался в прошлом. Сэм Уилсон (Сокол) получил легендарный щит Капитана и пытается справиться с возложенной на него миссией, пока Баки (Зимний Солдат) разбирается в хитросплетениях современного мира. Премьера сериала состоится на стрим-сервисе Disney+ в августе 2020 года.

Источник: Deadline

Ивэн Догерти напишет для Sony ремейк триллера «Анаконда»

Сюжет фильма 1997 года вращался вокруг команды исследователей, которые отправляются на поиски затерянных индейских племен в самое сердце таинственных джунглей Амазонки. Наслаждаясь пейзажами великой реки, они не подозревают, что их проводник — сумасшедший охотник, помешавшийся на идее поймать гигантскую змею. Никто не верит его рассказам о мистическом хищнике, пока не появляется первая жертва, и их путешествие превращается в борьбу за выживание. На данный момент неизвестно, кто поставит новую версию.

Источник: Variety

Постер фильма «Новые мутанты»

В центре сюжета — пятеро подростков, пациентов загадочной клиники. Они оказались здесь из-за своих уникальных способностей, которые постоянно угрожают жизням окружающих. Два парня и три девушки, они рассчитывали получить помощь, но вместо этого стали жертвами жестокого, пугающего эксперимента. Чтобы выжить, ребята должны научиться контролировать свои мутации.

Marvel прекратила работу над мультсериалами «Говард Утка» и «Тигра и Ослепительная»

Анимационные проекты разрабатывались для Hulu и были запущены ныне закрытым телевизионным подразделением Marvel. Говард Утка — выходец из параллельной вселенной, населенной утками. По неудачному стечению обстоятельств он попадает в мир обычных людей, где становится частным детективом. Главными героинями второго сериала должны были стать мутанты-супергерои — женщина-кошка и дископевица, способная превращать звук в свет.

Источник: Deadline

Объявлены лауреаты премии Ассоциации операторов

На 34-й церемонии вручения премии Ассоциации операторов Роджер Дикинс получил главный приз за работу над военной лентой «1917». Для Дикинса это уже шестая награда ассоциации. В телевизионной категории лучшим стали Колин Уоткинсон («Рассказ служанки»), Джон Конрой (второй сезон сериала «Террор») и С. Ким Майлз («Проект «Синяя книга“»). Лауреатом Spotlight Award, на которую номинировались операторы, работавшие над фильмами, показанными в международном прокате, на фестивалях или в ограниченном американском прокате, стала лента «Маяк» в лице оператора Джарина Блашке. Фейми Даут и Самир Люма взяли приз за документальную картину «Страна меда».

Источник: Deadline

Трейлер фильма «Искусство ограбления»

Италия, 1970-е. Харизматичный арт-критик Джеймс Фигерас знакомится с привлекательной американкой Беренис Холлис. Новоиспеченные любовники прибывают в роскошное поместье у озера Комо на севере Италии, где живет адвокат и коллекционер искусства Кессиди. Он рассказывает, что покровительствует художнику-затворнику Джерому Дебни, который почти никогда не выходит из своей студии и не делится с миром своими картинами. Молодой парочке Кессиди поручает необычное задание — похитить последний шедевр художника.

Роберт Земекис напишет и поставит «Пиноккио» студии Disney

Проект станет игровым ремейком диснеевского мультфильма 1940 года «Пиноккио» и в меньшей степени будет основан на одноименной сказке Карло Коллоди. В оригинале Пиноккио был наглым, грубым и неблагодарным созданием, но сценаристы Disney превратили его в симпатичную марионетку, которая была больше похожа на настоящего мальчика, чем на деревянную куклу.

Источник: Deadline

Экранизацию игры «Uncharted» перенесли с 18 декабря 2020-го на 5 марта 2021-го

«Uncharted» — серия видеоигр о бесстрашном собирателе древностей и искателе приключений Нэйтане Дрейке. Он путешествует по всему миру в поисках древних артефактов, постоянно ввязываясь в разные авантюры и рискуя жизнью на регулярной основе. Сюжет экранизации не раскрывается, но предполагается, что фильм станет приквелом и расскажет о молодости Дрейка, до того как он стал знаменитым искателем приключений. Том Холланд исполнит в картине главную роль. Предполагается, что режиссерское кресло фильма займет Рубен Фляйшер.

Источник: Deadline

Постеры фильма «Мулан»

Сюжет мультфильма 1998 года и ремейка основан на китайской поэме VI века, пережившей различные литературные вариации и имеющей множество интерпретаций. Действие разворачивается во время нападения на Китай воинственного племени гуннов. Когда император издает указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды имперской армии, девушка Хуа Мулан занимает место своего больного отца и, переодевшись в мужскую одежду, присоединяется к другим воинам. Она отправляется в опасный поход к подножию заснеженных гор, чтобы остановить нашествие, и не подозревает, что ей суждено прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая.

Премия Goya Awards: «Боль и слава» Педро Альмодовар — лучший фильм

Альмадовара наградили как лучшего режиссера, а Антонио Бандерас взял приз в номинации «Лучшая мужская роль». Лучшей актрисой признали Белену Куэста («Бесконечный ров»). «Отверженные» победили в категории «Лучший европейский фильм». Остальными лауреатами испанской кинопремии можно ознакомиться здесь.

Источник: Deadline

Продюсер Майк Габрави планирует выпустить англоязычный ремейк фильма «Кома»

«„Кома“ безусловно оригинальное и увлекательное кино с богатым визуальным миром, — говорит Габрави. — Мы ведем переговоры с продюсерами о приобретении прав на ремейк. История универсальна и понятна на любом языке мира. Уверен, при правильном узнаваемом подборе актеров, картина будет иметь все шансы на успех в США». Российская премьера «Комы» состоится 30 января.

Источник: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

Михаил Ефремов исполнит главную роль в сериале «Вампиры средней полосы»

«Вампиры средней полосы» / Фото: Видеосервис START
«Вампиры средней полосы» / Фото: Видеосервис START
«Вампиры средней полосы» / Фото: Видеосервис START
«Вампиры средней полосы» / Фото: Видеосервис START

Действие проекта видеосервиса START развернется в Смоленске, где уже много лет живут вампиры. Живут по закону, непримечательной жизнью обычной провинциальной семьи и вовсе не убивают людей. Когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней, их мирная жизнь оказывается под угрозой. Возглавляет вампирскую ячейку общества самый старый вампир, дед Слава, он же Святослав Вернидубович (Ефремов), а следят за соблюдением вампирско-мирских законов хранители во главе с суровой Ириной Витальевной (Татьяна Догилева).

Источник: Пресс-служба видеосервиса START

Трейлер мини-сериала «Отыграть назад»

Шестисерийный проект рассказывает о Грейс, успешном терапевте из Нью-Йорка. У нее все хорошо: любящий муж, прекрасный сын, богатая жизнь. Скоро у Грейс выйдет первая книга, в которой она советует женщинам слушать интуицию и верить первому впечатлению о мужчинах. Однако накануне выхода пропадает ее муж, и сказочная жизнь оборачивается чередой неприятных откровений и PR-скандалом.

Нина Рейн напишет адаптацию романа Фрэнсиса С. Фицджеральда «Ночь нежна»

Главный герой — талантливый врач-психиатр, американец Дик Дайвер. Работая в одной из клиник Швейцарии, он влюбляется в пациентку по имени Николь и женится на ней. Николь происходила из очень богатой семьи, и родственники восприняли брак без оптимизма. На протяжении нескольких лет Дику предстоит совмещать две роли — мужа и врача. Адаптация разрабатывается в формате сериала для платформы Hulu.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.

Обсудить

Смотрите также

Исполнители песен-номинантов «Оскара-2020» и еще 13 новостей дня

Исполнители песен-номинантов «Оскара-2020» и еще 13 новостей дня

24 января2
Режиссер «Дэдпула 2» снимет ремейк сериала «Кунг-фу» и еще 11 новостей дня

Режиссер «Дэдпула 2» снимет ремейк сериала «Кунг-фу» и еще 11 новостей дня

22 января2
Люк Эванс в сериале «Убийства в Пембрукшире» и еще 4 новости дня

Люк Эванс в сериале «Убийства в Пембрукшире» и еще 4 новости дня

21 января4
Оскар Айзек в экранизации комикса «Экс-Машина» и еще 16 новостей выходных

Оскар Айзек в экранизации комикса «Экс-Машина» и еще 16 новостей выходных

20 января5

Главное сегодня

Кэри Маллиган предложила проверять, смотрят ли киноакадемики фильмы

Вчера18
Кэри Маллиган предложила проверять, смотрят ли киноакадемики фильмы
Американский бокс-офис: «Джентльмены» Гая Ричи не вошли в топ-3
Сборы

Американский бокс-офис: «Джентльмены» Гая Ричи не вошли в топ-3

Вчера19
Вечнозеленый саундтрек: Как «Шрэк» переворачивает каноны
Шум и яркость

ПодкастВечнозеленый саундтрек: Как «Шрэк» переворачивает каноны

26 января17
Что вы знаете о спецэффектах?

ТестЧто вы знаете о спецэффектах?

24 января38
Билли Айлиш стала пятикратным лауреатом премии «Грэмми»

Билли Айлиш стала пятикратным лауреатом премии «Грэмми»

Вчера30
Погиб баскетболист Коби Брайант. По нему скорбит весь Голливуд

Погиб баскетболист Коби Брайант. По нему скорбит весь Голливуд

Вчера10
Новые постеры «Мулан» и еще 13 новостей выходных

Новые постеры «Мулан» и еще 13 новостей выходных

Вчера3
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании