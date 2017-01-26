Новые постеры «Мулан» и еще 13 новостей выходных

Проект расскажет о напарниках Капитана Америка, которые теперь должны защищать мир, после того как Стив Роджерс остался в прошлом. Сэм Уилсон (Сокол) получил легендарный щит Капитана и пытается справиться с возложенной на него миссией, пока Баки (Зимний Солдат) разбирается в хитросплетениях современного мира. Премьера сериала состоится на стрим-сервисе Disney+ в августе 2020 года.

Источник: Deadline

Ивэн Догерти напишет для Sony ремейк триллера «Анаконда»

Сюжет фильма 1997 года вращался вокруг команды исследователей, которые отправляются на поиски затерянных индейских племен в самое сердце таинственных джунглей Амазонки. Наслаждаясь пейзажами великой реки, они не подозревают, что их проводник — сумасшедший охотник, помешавшийся на идее поймать гигантскую змею. Никто не верит его рассказам о мистическом хищнике, пока не появляется первая жертва, и их путешествие превращается в борьбу за выживание. На данный момент неизвестно, кто поставит новую версию.

Источник: Variety

В центре сюжета — пятеро подростков, пациентов загадочной клиники. Они оказались здесь из-за своих уникальных способностей, которые постоянно угрожают жизням окружающих. Два парня и три девушки, они рассчитывали получить помощь, но вместо этого стали жертвами жестокого, пугающего эксперимента. Чтобы выжить, ребята должны научиться контролировать свои мутации.

Marvel прекратила работу над мультсериалами «Говард Утка» и «Тигра и Ослепительная»

Анимационные проекты разрабатывались для Hulu и были запущены ныне закрытым телевизионным подразделением Marvel. Говард Утка — выходец из параллельной вселенной, населенной утками. По неудачному стечению обстоятельств он попадает в мир обычных людей, где становится частным детективом. Главными героинями второго сериала должны были стать мутанты-супергерои — женщина-кошка и дископевица, способная превращать звук в свет.

Источник: Deadline

Объявлены лауреаты премии Ассоциации операторов

На 34-й церемонии вручения премии Ассоциации операторов Роджер Дикинс получил главный приз за работу над военной лентой «1917». Для Дикинса это уже шестая награда ассоциации. В телевизионной категории лучшим стали Колин Уоткинсон («Рассказ служанки»), Джон Конрой (второй сезон сериала «Террор») и С. Ким Майлз («Проект «Синяя книга“»). Лауреатом Spotlight Award, на которую номинировались операторы, работавшие над фильмами, показанными в международном прокате, на фестивалях или в ограниченном американском прокате, стала лента «Маяк» в лице оператора Джарина Блашке. Фейми Даут и Самир Люма взяли приз за документальную картину «Страна меда».

Источник: Deadline

Италия, 1970-е. Харизматичный арт-критик Джеймс Фигерас знакомится с привлекательной американкой Беренис Холлис. Новоиспеченные любовники прибывают в роскошное поместье у озера Комо на севере Италии, где живет адвокат и коллекционер искусства Кессиди. Он рассказывает, что покровительствует художнику-затворнику Джерому Дебни, который почти никогда не выходит из своей студии и не делится с миром своими картинами. Молодой парочке Кессиди поручает необычное задание — похитить последний шедевр художника.

Роберт Земекис напишет и поставит «Пиноккио» студии Disney

Проект станет игровым ремейком диснеевского мультфильма 1940 года «Пиноккио» и в меньшей степени будет основан на одноименной сказке Карло Коллоди. В оригинале Пиноккио был наглым, грубым и неблагодарным созданием, но сценаристы Disney превратили его в симпатичную марионетку, которая была больше похожа на настоящего мальчика, чем на деревянную куклу.

Источник: Deadline

Экранизацию игры «Uncharted» перенесли с 18 декабря 2020-го на 5 марта 2021-го

«Uncharted» — серия видеоигр о бесстрашном собирателе древностей и искателе приключений Нэйтане Дрейке. Он путешествует по всему миру в поисках древних артефактов, постоянно ввязываясь в разные авантюры и рискуя жизнью на регулярной основе. Сюжет экранизации не раскрывается, но предполагается, что фильм станет приквелом и расскажет о молодости Дрейка, до того как он стал знаменитым искателем приключений. Том Холланд исполнит в картине главную роль. Предполагается, что режиссерское кресло фильма займет Рубен Фляйшер.

Источник: Deadline

Постеры фильма «Мулан»

Сюжет мультфильма 1998 года и ремейка основан на китайской поэме VI века, пережившей различные литературные вариации и имеющей множество интерпретаций. Действие разворачивается во время нападения на Китай воинственного племени гуннов. Когда император издает указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды имперской армии, девушка Хуа Мулан занимает место своего больного отца и, переодевшись в мужскую одежду, присоединяется к другим воинам. Она отправляется в опасный поход к подножию заснеженных гор, чтобы остановить нашествие, и не подозревает, что ей суждено прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая.

Альмадовара наградили как лучшего режиссера, а Антонио Бандерас взял приз в номинации «Лучшая мужская роль». Лучшей актрисой признали Белену Куэста («Бесконечный ров»). «Отверженные» победили в категории «Лучший европейский фильм». Остальными лауреатами испанской кинопремии можно ознакомиться здесь.

Источник: Deadline

Продюсер Майк Габрави планирует выпустить англоязычный ремейк фильма «Кома»

«„Кома“ безусловно оригинальное и увлекательное кино с богатым визуальным миром, — говорит Габрави. — Мы ведем переговоры с продюсерами о приобретении прав на ремейк. История универсальна и понятна на любом языке мира. Уверен, при правильном узнаваемом подборе актеров, картина будет иметь все шансы на успех в США». Российская премьера «Комы» состоится 30 января.

Источник: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

Михаил Ефремов исполнит главную роль в сериале «Вампиры средней полосы»

«Вампиры средней полосы» / Фото: Видеосервис START «Вампиры средней полосы» / Фото: Видеосервис START «Вампиры средней полосы» / Фото: Видеосервис START «Вампиры средней полосы» / Фото: Видеосервис START

Действие проекта видеосервиса START развернется в Смоленске, где уже много лет живут вампиры. Живут по закону, непримечательной жизнью обычной провинциальной семьи и вовсе не убивают людей. Когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней, их мирная жизнь оказывается под угрозой. Возглавляет вампирскую ячейку общества самый старый вампир, дед Слава, он же Святослав Вернидубович (Ефремов), а следят за соблюдением вампирско-мирских законов хранители во главе с суровой Ириной Витальевной (Татьяна Догилева).

Источник: Пресс-служба видеосервиса START

Шестисерийный проект рассказывает о Грейс, успешном терапевте из Нью-Йорка. У нее все хорошо: любящий муж, прекрасный сын, богатая жизнь. Скоро у Грейс выйдет первая книга, в которой она советует женщинам слушать интуицию и верить первому впечатлению о мужчинах. Однако накануне выхода пропадает ее муж, и сказочная жизнь оборачивается чередой неприятных откровений и PR-скандалом.

Главный герой — талантливый врач-психиатр, американец Дик Дайвер. Работая в одной из клиник Швейцарии, он влюбляется в пациентку по имени Николь и женится на ней. Николь происходила из очень богатой семьи, и родственники восприняли брак без оптимизма. На протяжении нескольких лет Дику предстоит совмещать две роли — мужа и врача. Адаптация разрабатывается в формате сериала для платформы Hulu.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.