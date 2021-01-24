Юэн Макгрегор прокомментировал перенос сериала об Оби-Ване Кеноби

«Все совсем не так драматично, как пишут в сети», — заявил Юэн Макгрегор по поводу новостей, что Lucasfilm на неопределенный срок отложила производство безымянного сериала Disney+ о рыцаре-джедае Оби-Ване Кеноби. В беседе с The Wrap актер заверил, что речь идет о небольших правках в сценарии и переносе даты начала съемок.

«Мы просто перенесли съемки на начало следующего года, — говорит Макгрегор. — Сценарий очень хороший. Я видел процентов 90 написанного, и мне очень понравилось».

«Вся эта херня о творческих разногласиях и прочее — это все не правда, — продолжает актер. — Мы просто передвинули даты, они хотят… последний эпизод, девятый эпизод вышел, у всех появилось больше времени, чтобы прочитать написанное, и им показалось, что над текстом надо еще поработать. Так что они сместили съемки. Все совсем не так драматично, как пишут в сети».

24 января появилась информация, что Lucasfilm заморозила проект о Кеноби, так как глава студии Кэйтлин Кеннеди осталась недовольна сценарием, написанным Хуссейном Амини. Как утверждают инсайдеры, Кеннеди не понравилось, что сюжет проекта напоминает «Мандалорца» Джона Фавро. Согласно источникам, сейчас идут поиски нового сценариста, в связи с чем пришлось отказаться от запланированного старта съемок.

«Думаю, они хотят сохранить ту же дату релиза, так что это никак не повлияет на зрителя, — объяснил Макгрегор. — Это просто даст им больше времени для написания сценария, чтобы сделать его еще лучше».

Кеноби — один из ключевых персонажей фантастической саги Джорджа Лукаса, он появляется во всех шести основных эпизодах «Звездных войн». В оригинальной трилогии его сыграл сэр Алек Гиннесс, а в первых трех эпизодах эту роль исполнил Макгрегор.

Изначально в планах студии был полнометражный сольный фильм о Кеноби. Предполагалось, что его поставит Стивен Долдри, но в итоге постановщик выбыл из режиссерского кресла, и проект исчез с радаров. Впоследствии появились слухи, что спин-офф минует кинотеатры и выйдет сразу на Disney+. В итоге картина превратилась в сериал для стриминг-платформы.

Источник: The Wrap

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