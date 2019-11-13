Студия Disney начала работу над игровым ремейком «Бэмби»

Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел») и Линдси Бир («Сьерра Берджесс — неудачница») напишут для студии Disney сценарий игрового ремейка мультфильма «Бэмби». Крис Вайц, Пол Вайц и Эндрю Миано спродюсируют проект, который будет сделан с применением технологий, которые Джон Фавро использовал во время работы над «Королем Львом».

«Бэмби», снятый по мотивам книги австрийского писателя и журналиста Феликса Зальтена, увидел свет в 1942 году. Мультфильм рассказывает об олененке Бэмби, который живет в лесу вместе с другими животными. Одна из ключевых сцен фильма — смерть мамы Бэмби. Во время лесной прогулки ее убивает охотник, после чего олененок вынужден научиться жить самостоятельно.

«Бэмби» — один из самых ранних проектов Disney. За годы Бэмби и его друзья стали чуть ли не самыми узнаваемыми животными в мировой культуре, а Человек, как называют охотника, по-прежнему считается одним из главных злодеев в истории Disney.

Источник: Deadline

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