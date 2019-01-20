Гильдия режиссеров отметила Сэма Мендеса

Премию Гильдии режиссеров (DGA) вручали в 72-й раз. Церемония проходила в отеле «Беверли Хилтон» в Беверли-Хиллз. Главный приз отошел Сэму Мендесу, постановщику военной ленты «1917». Лучшим дебютом признали работу Альмы Харель над картиной «Лапочка».

Почетную премию за пожизненные достижения имени Франклина Дж. Шаффнера вручили Артуру Льюису, телевизионному и театральному режиссеру, работавшему над множеством наград и церемоний.

Лауреаты премии DGA в этом году:

Лучший режиссер полнометражного фильма — Сэм Мендес, «1917»;

Лучший режиссерский дебют — Альма Харель, «Лапочка»;

Лучший режиссер документального фильма — Стивен Богнар и Джулия Райхерт, «Американская фабрика»;

Лучший режиссер телефильма / мини-сериала — Йохан Ренк, «Чернобыль»;

Лучший режиссер эпизода комедийного сериала — Билл Хейдер, «Барри»;

Лучший режиссер эпизода драматического сериала — Николь Кэссел, «Хранители».

Премия DGA — хороший индикатор для «Оскара». Награду выдают с 1948 года, и за все это время лишь семь раз DGA расходилась в своем выборе с киноакадемией. В последний раз это было в 2013 году, когда Бен Аффлек получил приз DGA, но его даже не номинировали за режиссуру «Операции „Арго“».

Источник: Deadline

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