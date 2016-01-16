Трейлер «Дау»: Советские эксперименты Ильи Хржановского

В сети появился семиминутный трейлер проекта Ильи Хржановского — масштабного экспериментального фильма «Дау», действие которого разворачивалось в «парке советского периода». Режиссер выстроил в Харькове специальный павильон-город, где актеры жили под круглосуточным наблюдением. И все для того, чтобы рассказать историю прародителя ядерной бомбы, лауреата Нобелевской премии Льва Ландау.

Работа над лентой о жизни и карьере советского физика началась в 2006 году, а сами съемки стартовали в 2008-м и продлились три года. Хржановский практиковал метод полного погружения в роль, из-за чего актеры круглосуточно жили в декорациях. Режиссер считал, что им нужно пройти через все испытания, которым мог подвергнуться советский человек в сталинскую эпоху. Граница между игрой и реальностью была размыта, для расчетов на съемочной площадке актерам даже выдавали советские деньги. Все это послужило поводом для обвинений режиссера в жестоком обращении с творческим коллективом фильма.

В общей сложности было отснято 700 часов материала. Подробнее о «Дау» КиноПоиск рассказывал в материалах «Диснейленд в коммуналке» и «11 вопросов о „Дау“: Что нужно знать о проекте, вызвавшем столько скандалов».

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