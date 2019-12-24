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Мем дня: Звезды в LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder

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22 января кантри-певица и актриса Долли Партон запустила флешмоб-мем «LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder», в котором участники высмеивают стереотипные фотографии в профилях и соцсетях. По правилам мема в LinkedIn должно быть максимально деловое фото, в Facebook — семейное, в Instagram — художественное, а в Tinder — сексуальное. Вскоре за Партон последовали и другие звезды.

Долли Партон

Стивен Тайлер

Кайл МакЛоклен

Конан О’Брайен

Эллен ДеДженерес

Марк Руффало

Дженнифер Гарнер

Джессика Честейн

Гордон Рамзи

Мем поддержали аккаунты с животными

Метрополитен-музей в Нью-Йорке

И аукционный дом Neumeiste

Иван Ургант сделал русский ремейк «„ВКонтакте“, Facebook, Instagram и „Одноклассники“».

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