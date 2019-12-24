Мем дня: Звезды в LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder

22 января кантри-певица и актриса Долли Партон запустила флешмоб-мем «LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder», в котором участники высмеивают стереотипные фотографии в профилях и соцсетях. По правилам мема в LinkedIn должно быть максимально деловое фото, в Facebook — семейное, в Instagram — художественное, а в Tinder — сексуальное. Вскоре за Партон последовали и другие звезды.
Долли Партон
Стивен Тайлер
Кайл МакЛоклен
Конан О’Брайен
Эллен ДеДженерес
Марк Руффало
Дженнифер Гарнер
Джессика Честейн
Гордон Рамзи
Мем поддержали аккаунты с животными
Метрополитен-музей в Нью-Йорке
И аукционный дом Neumeiste
Иван Ургант сделал русский ремейк «„ВКонтакте“, Facebook, Instagram и „Одноклассники“».
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