«Золотой орел-2019»: «Текст» выбрали лучшим фильмом

В Москве прошло 18-я церемония вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой орел». Лучшим фильмом российские киноакадемики признали картину «Текст»
«Текст» также отметили в актерских номинациях. Александр Петров, лидировавший по количеству номинаций, взял приз в категории «Лучшая мужская роль в кино», а Ивана Янковского награди за лучшую мужскую роль второго плана.
Постановщика военной ленты «Т-34» Алексея Сидорова наградили как лучшего режиссера. В телевизионных номинациях лучшими оказались проекты канала «Россия» — сериалы «Годунов» (до 10 серий) и «Ненастье» (более 10 серий).
Анна Михалкова взяла приз в номинации «Лучшая женская роль на телевидении» за роль в сериале «Шторм». Получая приз, актриса пошутила, что проект был для нее настолько важным, что она собиралась выйти на сцену даже в случае поражения. Павла Деревянко отметили наградой за роль в сериале «Домашний арест».
Премию за вклад в развитие российского кинематографа вручили Алисе Фрейндлих.
Полный список лауреатов премии выглядит так:
Лучший фильм
Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)
Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)
Лучшая режиссерская работа
Лучший сценарий
Лучшая женская роль в кино
Лучшая женская роль на телевидении
Лучшая мужская роль в кино
Лучшая мужская роль на телевидении
- Павел Деревянко — «Домашний арест»
- Александр Петров — «Звоните ДиКаприо!»
- Александр Яценко — «Ненастье»
Лучшая женская роль второго плана
Лучшая мужская роль второго плана
Лучший неигровой фильм
- «Без срока давности. Открывая шкаф позора»
- «Чехов и Левитан: Двойной портрет в интерьере эпохи»
- «Оперение»
Лучший короткометражный фильм
Лучший анимационный фильм
Лучшая операторская работа
Лучшая работа художника-постановщика
Лучшая работа художника по костюмам
Лучшая музыка к фильму
Лучший монтаж фильма
Лучшая работа звукорежиссера
Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам
Лучшие визуальные эффекты
Лучший зарубежный фильм в российском прокате
На соискание рассматривались фильмы, показанные в нашем прокате с 1 ноября 2018-го по 31 октября 2019 года, телефильмы и сериалы, показанные с 1 сентября 2018-го по 31 октября 2019 года, а также зарубежные картины, выпущенные в российский прокат с 1 ноября 2018-го по 31 октября 2019 года.
С 2020 года академия установила денежные призы для победителей. Обладатели премии в актерский номинациях получат по 150 тыс рублей, а создатели лучших фильмов и сериалов — 300 тыс рублей.
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