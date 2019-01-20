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«Золотой орел-2019»: «Текст» выбрали лучшим фильмом

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В Москве прошло 18-я церемония вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой орел». Лучшим фильмом российские киноакадемики признали картину «Текст» Клим Шипенко, экранизацию одноименного романа Дмитрия Глуховского.

«Текст» также отметили в актерских номинациях. Александр Петров, лидировавший по количеству номинаций, взял приз в категории «Лучшая мужская роль в кино», а Ивана Янковского награди за лучшую мужскую роль второго плана.

Постановщика военной ленты «Т-34» Алексея Сидорова наградили как лучшего режиссера. В телевизионных номинациях лучшими оказались проекты канала «Россия» — сериалы «Годунов» (до 10 серий) и «Ненастье» (более 10 серий).

Анна Михалкова взяла приз в номинации «Лучшая женская роль на телевидении» за роль в сериале «Шторм». Получая приз, актриса пошутила, что проект был для нее настолько важным, что она собиралась выйти на сцену даже в случае поражения. Павла Деревянко отметили наградой за роль в сериале «Домашний арест».

Премию за вклад в развитие российского кинематографа вручили Алисе Фрейндлих.

Полный список лауреатов премии выглядит так:

Лучший фильм

Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)

Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)

Лучшая режиссерская работа

Лучший сценарий

Лучшая женская роль в кино

Лучшая женская роль на телевидении

Лучшая мужская роль в кино

Лучшая мужская роль на телевидении

Лучшая женская роль второго плана

Лучшая мужская роль второго плана

Лучший неигровой фильм

Лучший короткометражный фильм

Лучший анимационный фильм

Лучшая операторская работа

Лучшая работа художника-постановщика

Лучшая работа художника по костюмам

Лучшая музыка к фильму

Лучший монтаж фильма

Лучшая работа звукорежиссера

Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам

Лучшие визуальные эффекты

Лучший зарубежный фильм в российском прокате

На соискание рассматривались фильмы, показанные в нашем прокате с 1 ноября 2018-го по 31 октября 2019 года, телефильмы и сериалы, показанные с 1 сентября 2018-го по 31 октября 2019 года, а также зарубежные картины, выпущенные в российский прокат с 1 ноября 2018-го по 31 октября 2019 года.

С 2020 года академия установила денежные призы для победителей. Обладатели премии в актерский номинациях получат по 150 тыс рублей, а создатели лучших фильмов и сериалов — 300 тыс рублей.

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