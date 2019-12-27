7 лучших трейлеров недели: «Правосудие Спенсера», «Сторожка» и «Бульдозер»

«Бульдозер»

Документалка, посвященная пенсионеру из штата Колорадо Марвину Джону Химейеру. В 2004 году мужчина, устав бодаться с местной администрацией и цементным заводом за земельные участки, совершил отчаянный шаг. На протяжении полутора лет в собственной мастерской он покрывал броней и модифицировал гусеничный бульдозер, после чего поехал на нем вершить правосудие. Машина получила народное название «киллдозер», и, как утверждается, именно эта история выступления против системы вдохновила Андрея Звягинцева на создание фильма «Левиафан» (но хотелось бы, чтобы Юрия Быкова).

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«Гретель и Гензель»

Старая «добрая» и всем известная сказка братьев Гримм о злоключениях брата и сестры. Отправившись в дремучий лес искать пропитание, дети находят злую ведьму, которая не прочь полакомиться незваными гостями. Немного нового осмысления (слегка изменили возраст детей и в соответствии с нынешними реалиями охотника сделали чернокожим), действие происходит в неопределенной сказочной древности, и так, разумеется, гораздо страшнее.

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«Неотразимый»

Новый режиссерский проект Джона Стюарта, бывшего ведущего передачи «Ежедневное шоу», в котором он радостно высмеивает политическую систему США. На экране разворачивается вечное противостояние демократов и республиканцев, но итог всегда один: обе стороны хотят добраться до власти, для чего пригодны любые методы. Даже использование полковника морской пехоты, который всего лишь выступил в защиту иммигрантов.

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«Последнее, чего он хотел»

Напряженный политический триллер о грязных делишках американского правительства. В центре сюжета — журналистка, сама ставшая участницей истории, о которой хотела написать. Все началось с того, что она нашла следы тайной операции о незаконной торговле оружием. В скором времени выяснилось, что в деле замешан ее отец, а за каждым ее шагом наблюдают важные люди в администрации США.

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«Правосудие Спенсера»

Очередной совместный проект Питера Берга и Марка Уолберга, на этот раз о бостонском детективе по имени Спенсер. В напарники Уолбергу выдали Уинстона Дьюка из «Черной Пантеры», чтобы вместе они разобрались в двойном убийстве, попутно покалечив всех преступников Бостона.

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«Сторожка»

Судя по некоторым тенденциям в современном хорроре, семья — это стабильный источник ужаса. Так начинают думать и герои этого фильма. В некоем заснеженном месте в одиноко стоящем доме двум детям предстоит наладить отношения с молодой мачехой, с чем они категорически не согласны. Выяснив, что их новая мама когда-то состояла в секте самоубийц, сорванцы решают довести ее до ручки. Райли Кио в одном из своих фирменных амплуа загадочной нестабильной женщины.

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«Я не сплю»

Очередная надежда русского хоррора Павел Хвалеев снова с выступлением на тему «девушка в странных обстоятельствах». На этот раз героиня окажется жертвой некоего бесчеловечного эксперимента: ее похитили, заперли, лишают сна самыми жестокими методами и заставляют выполнять всякие дикие задания. Выглядит все это не то чтобы богато, но, тем не менее, интересно, куда выведет.

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На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.