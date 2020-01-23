Исполнители песен-номинантов «Оскара-2020» и еще 13 новостей дня

Новый сезон с подзаголовком «Импичмент» расскажет о политическом скандале 1998 года, когда стало известно об интимных отношениях президента США Билла Клинтона с Моникой Левински. Это послужило поводом для обвинения президента в лжесвидетельстве под присягой и начала процедуры импичмента. Бини Фелдштейн исполнит роль Левински. Райан Мёрфи вновь выступит шоураннером сериала.

Источник: Deadline

Тосин Коул снимется в сериале «61-я улица» (61st Street)

Судебная драма канала AMC рассказывает о многообещающем чернокожем спортсмене Мозесе Джонсоне, которого арестовывают по подозрению в причастности к местной преступной группировке. Полиция и прокуратора хотят с помощью Джонсона отомстить за смерть офицера, погибшего в ходе операции по конфискации наркотиков. На защиту парня встает пожилой адвокат Франклин Робертс (Кортни Б. Вэнс), который решает отстоять невиновность Джонсона. Проект разрабатывает Питер Моффат. Премьера сериала ожидается в 2021 году.

Источник: Deadline

Продолжение фильма «Всем парням, которых я любила раньше» выйдет на Netflix 12 февраля.

Прокатная компания WDSSPR разделится на «Дисней Студиос» и «Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг»

С 1 февраля 2020 года «Дисней Студиос» будет осуществлять на территории России прокат всех фильмов, выпущенных Disney, Marvel, Pixar и Lucasfilm, а также 20th Century Studios и Searchlight. «Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг» теперь отвечает исключительно за проекты студии Sony. Вадим Смирнов, руководивший «Двадцатый Век Фокс СНГ», в новой компании возглавил отдел дистрибьюции.

Источник: «Бюллетень кинопрокатчика»

Российская премьера «Хищных птиц» состоится 6 февраля 2020-го.



Эдди Марсан присоединился к актерскому составу сериала «Власть»

Действие сериала развернется в мире, где все девочки-подростки имеют необычную способность: они могут испускать из рук электричество, способное покалечить или даже убить человека. Это наследственная сила, которая со временем просыпается во взрослых женщинах и меняет весь мир навсегда. Рид Морано поставит для Amazon 10-серийный проект.

Источник: Deadline

Объявлены исполнители песен-номинантов 92-й церемонии вручения премии «Оскар»

Рэнди Ньюман исполнит песню «I Can’t Let You Throw Yourself Away» из мультфильма «История игрушек 4». Элтон Джон споет «(I’m Gonna) Love Me Again» из фильма «Рокетмен». Крисси Мец исполнит композицию «I’m Standing With You» из драмы «Прорыв», а Идина Мензел — «Into The Unknown» из «Холодного сердца 2». Синтиа Эриво выйдет на сцену с песней «Stand Up» из ленты «Гарриет». Лауреаты «Оскар-2020» будут объявлены в ночь с 9 на 10 февраля.

Источник: Deadline

Фото со съемок драмы «Черри»

Исполнитель главной роли Том Холланд опубликовал в Instagram, как они с режиссером Джо Руссо добираются до места съемок на квадроцикле.

Джастин Маркс напишет новую адаптацию романа Джеймса Клавелла «Сёгун»

Главный герой первоисточника — лоцман Джон Блэкторн, один из членов экипажа английского судна, потерпевшего крушение у берегов Японии в XVI веке. Он оказывается в плену, пока Блэкторна, знающего географию, математику и военное дело, не берет под свою опеку могущественный князь Торанага. Шаг за шагом англичанин постигает суровые самурайские законы, учит японский язык, вникает в абсолютно чуждую европейцу психологию. Новая экранизация разрабатывается для канала FX.

Источник: Deadline

70-й Берлинский кинофестиваль откроет драма «Мой год Сэллинджера»

Сюжет картины вращается вокруг поэтессы Джоанны (Маргарет Куэлли), которая работает ассистенткой литературного агента Маргарет (Сигурни Уивер). Среди прочего, в обязанности Джоанны входит отмечать на письма, которые приходят на адрес писателя Дж.Д. Сэлинджера. Берлинский кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта.

Источник: Пресс-служба Берлинского кинофестиваля

Трейлер политической комедии «Неотразимый»

Картина сценариста и режиссера Джона Стюарта рассказывает о специалисте Демократической партии Гэри, который решает использовать в своих целях полковника морской пехоты, вставшего на защиту иммигрантов. С его помощью Гэри рассчитывает завоевать сердца обычных американцев, но на его пути встает Фэйт, старый противник из партии республиканцев.

Миранда Квок напишет ремейк аргентинского сериала «Уборщица»

Сюжет вращается вокруг доктора, которая приезжает в США в надежде найти лечение для своего больного сына. Но, столкнувшись с американской системой, она терпит поражение. Не желая сдаваться, она начинает работать с уборщицей у местной мафии, играя по собственным правилам.

Источник: Deadline



Трейлер фильма «Вивариум»

История о молодой паре, подыскивающей себе новое жилье. Некий агент по недвижимости заманивает их в пространство, оказывающееся лабиринтом, который не сулит героям ничего хорошего.

Кэти Сагал исполнит главную роль в сериале «Бунтарка» (Rebel)

В центре сюжета — Энни Бунтарка Белло, работающая юристом без официальной лицензии. Остроумная и бесстрашная, она постоянно сражается за права жертв системы.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.