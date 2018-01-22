Джиллиан Андерсон сперва выбросила сценарий «Полового воспитания»

В интервью EW Джиллиан Андерсон призналась, что сценарий сериала «Половое воспитание» поначалу ее совершенно не впечатлил. Наоборот, он показался ей слишком банальным и простым. Прочитав текст первого эпизода, она не задумываясь отправила все в мусорную корзину. К счастью, сценарий попал в руки партнера Андерсон — Питера Моргана, который уговорил ее взяться за роль матери героя Эйсы Баттерфилда.

«Пит фактически достал его из мусорной корзины, прочитал, остался в восторге и сказал: „Ты спятила. Это для тебя очень хороший проект“, — рассказала Андерсон. — Я прочитала его и поняла, что он уморительный».

Андерсон добавила, что теперь Морган не упускает возможность напомнить, что она обязана ему успехом всего сериала.

«Половое воспитание» — история старшеклассника Отиса Милбурна, который как огня боится всего, что связано с сексом. А всему виной родители — Джин и Рене, два психотерапевта в разводе. Зато благодаря этому он оказывается идеальным терапевтом для других учеников своей школы, которые, в отличие от Отиса, к сексу стремятся, что, конечно же, приносит им многочисленные проблемы и разочарования. Объединившись с одноклассницей Мэйв, которая ищет способы подзаработать, Отис открывает платную консультацию для одношкольников, которая немедленно начинает пользоваться огромной популярностью.

Во втором сезоне у Отиса появился конкурент — его собственная мать Джин, которая начинает проводить в школе бесплатные уроки полового воспитания. Гораздо успешнее сына она помогает детям разобраться в своих проблемах, а заодно подталкивает жену директора школы к осознанию себя за пределами брака. О лучших моментах второго сезона «Полового воспитания» КиноПоиск рассказывал здесь.

В конце Андерсон добавила, что съемки в сериале повлияли на то, как она общается со своими детьми.

«Думаю, у меня установлены хорошие границы с моими детьми, — заметила актриса. — Только вот теперь, когда я начала играть Джин, я спрашиваю неуместные вопросы. Джин существует где-то в моем подсознании. Она периодически выскакивает и говорит вещи, которые два года назад я бы и не подумала сказать!»

Второй сезон «Полового воспитания» уже доступен для просмотра на Netflix.

Источник: EW

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